Amougies : le nouvel espace sportif communal enclusien existe enfin

Cette visite symbolique s’est tenue en présence du député Jean-Luc Crucke, voyant à travers ce projet la création de nombreuses synergies pour les clubs.

Onze longues années

Si des malfaçons constatées lors de la conception du bâtiment et la mise en faillite de l’entrepreneur appartiennent au passé, les autorités communales du Mont-de-l’Enclus veulent rapidement créer une synergie entre les clubs.

"Oui, ce fut vraiment le parcours du combattant. Le projet initial remonte à 2011 lorsque nous avons été contactés par le club de football. Malheureusement, le chantier a d’abord été interrompu en 2015 avant de devoir tout reprendre, presque à zéro, en 2017. De nombreuses personnes ont travaillé sur ce projet. L’inauguration aujourd’hui est très importante car elle se tient en présence de nombreux acteurs ayant permis la création de cet espace sportif. Nous voulons maintenant créer une grande synergie entre les clubs et relancer également le football", précisait le bourgmestre heureux de constater que la patience fut la clé du succès.

Pour les jeunes

La journée se voulait marquante pour célébrer un complexe qui en impose et qui réjouit également l’échevin des Sports, Denis Detemmerman: "L’espace est enfin ouvert aux clubs sportifs. C’est important et nécessaire que le club de football puisse disposer d’un tel aménagement très moderne. Nous disposons d’une superbe buvette à l’étage, offrant une vue sur le terrain. Nous aimerions aussi la venue de jeunes pour renforcer le club de football. Tout est là pour accueillir les sportifs dans d’excellentes conditions. De plus, nous avons les terrains de tennis qui pourront aussi bénéficier des équipements neufs et fonctionnels."