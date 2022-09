La première édition de la Fête des possibles du Pays des Collines se tiendra à Mont-de-l’Enclus ce dimanche 25 septembre. Initiée par l’association "Fête pour tous, Feestje voor iederen Mont-de-l’Enclus", elle réunira des initiatives collectives et individuelles: associations, artistes, écrivain, entrepreneurs locaux… Le rendez-vous se vivra sur deux sites: au Péché Mignon, rue Caumont 19, à Amougies, ainsi qu’à la brasserie Kluiz et la ferme pédagogique de l’ASBL La clé de fa, chemin du Fils 2, à Anserœul.

Ce rendez-vous s’inscrit dans une volonté de créer du lien socio-culturel et interactif à Mont-de-l’Enclus, dans le Pays des Collines, et pourquoi pas au-delà. Plusieurs ateliers et autres activités permettront aux habitants et aux voisins, venus de plus ou moins loin, de se rencontrer et essayer de mettre en place des projets, des synergies pour un mieux vivre-ensemble durable.

L’occasion aussi de (re)découvrir l’histoire ludique du Mont-de-l’Enclus (photos d’archives par le Cercle d’histoire locale. Inédit)

De "p’tits écrivains des possibles", de 9 à 12 ans, seront appelés à rédiger un texte court sur l’un des thèmes proposés, tous en lien avec les valeurs de la Fête des possibles, et à

le retravailler avec Pierre Stival, l’auteur du très poétique roman Une caravane attachée à une Ford Taunus.

voir aussi page Facebook «Fête pour tous Feestje voor iederen Mont-de-l’Enclus». Infos auprès de Virginie Guemjom fetepourtousmde@gmail.com