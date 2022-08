Hausse des cambriolages à Mont-de-l’Enclus en 2021? «Les agissements d’une bande organisée»

Fait isolé ou réelle tendance pour l’unes des entités les moins peuplées de Wallonie picarde? " La hausse de l’année 2021s’explique par les agissements d’une bande originaire des pays de l’Est, responsable de plusieurs cambriolages sur le territoire de la commune", explique le chef de zone Dominique Debrauwere.

Sur base du rapport d’activité de la zone de police du Val de l’Escaut, on constate une augmentation du nombre de vols assez impressionnante entre 2017 et 2019 (9 en 2017, 14 en 2018, 33 en 2019). " Les deux années 2020 et 2021 restent des années particulières en raison du confinement, du couvre-feu et des mesures sanitaires en général", reprend le commissaire Debrauwere. " Concernant l’augmentation significative de 2019, l’explication est la même. Il s’agissait d’un épisode de home-invasion, d’une criminalité organisée." Reste à comprendre pourquoi la commune de Mont-de-l’Enclus a été davantage touchée que Pecq et Celles (27 et 20 vols dans des habitations en 2019).

Interpellés depuis

" C’est assez complexe", estime le chef de zone. " On sait que ces bandes prospectent sur les zones situées près des axes routiers majeurs. Leur préoccupation, c’est de rester le moins de temps possible dans l’habitation visitée, donc d’accéder et de repartir facilement du foyer ciblé pour faciliter la fuite." En 2021, l’épidémie qui a touché la commune de Mont-de-l’Enclus a également été constatée en Flandre et dans la région de Charleroi. " Le mode opératoire était souvent le même. Les cambrioleurs volaient des plaques d’immatriculation le temps de commettre les faits. L’enquête menée conjointement avec les différentes zones de police, mais aussi avec l’appui du Parquet Fédéral a permis d’interpeller cette bande organisée."

Est-ce que le niveau de vie relativement aisé des Enclusiens entre aussi ligne de compte? Le commissaire préfère ne pas se prononcer, en l’absence de preuves tangibles, mais évoque aussi un autre phénomène bien particulier qui a touché Estaimpuis l’an dernier: le vol de coffre-fort. " La commune frontalière a été frappée à deux reprises. Là encore, l’explication vient des agissements d’une bande organisée", conclut Dominique Debrauwere.