Éric Callebaut, de retour à Mont-de-l’Enclus: humour et liberté de pensée

Une approche humaniste

Peintre figuratif (mais aussi poète), l’Amougien a exposé dans plusieurs villes en Belgique, soit seul ou en groupe. Actuellement, son atelier est installé à l´étranger – en Slovaquie, où il prend également part à des expositions. Sa peinture est centrée sur l´être humain et son existence dans une approche philosophique et humaniste, le tout faisant partie d´une réflexion non dogmatique, non religieuse, non soumise et libre dont le contenu permet à chacun de faire son propre parcours.

La thématique de ses œuvres n´a pas pour but de donner une réponse à ses propres doutes mais va vers le chemin de la libre-pensée.

Dérision du rebelle

Par exemple le personnage de la peinture Tag de tous les pouvoirs regarde le monde et son cerveau voit deux choses et interprète deux fois.

Tag de tous les pouvoirs. ©Com

La première interprétation; " les gros mangent les petits ." La deuxième interprétation; " les gros te mangent tout, même tes choses les plus intimes ".

Dans l’appartement c’est le résultat du tag. Il est vide, les gens sont nus. Il n´y a ni intimité, ni d’objet.

Les puissants leur ont tout pris. Il ne reste plus qu’un miroir pour se regarder. Mais la femme regarde la feuille.

Synonyme d’une vie morte mais qui s’accroche encore… La femme tourne le dos à son reflet à sa propre analyse. L’autre personnage couché, qui est-il? Un homme ou une femme? Il ou elle présente son sexe vers la lumière. Ici, à tout un chacun de faire l’effort de lire et de créer lui-même son histoire. Ses œuvres font parcourir des émotions inédites non conformistes qui touchent à l´essentiel dans un humour propre à lui jusqu´à la dérision du rebelle.

Éric Callebaut expose du 2 juillet au 15 août (ouvert tous les jours de 11h à 18h) à la Maison des Randonneurs, salle d’exposition «Mix» 30 a, Enclus du haut à Orroir (Mont-de-l’Enclus). Vernissage; le vendredi 1er juillet à 19h30.