À Russeignies, le Fiertel fait le tour de la cour

Trois fois le tour du tas de fumier

Hermès, vu son état, ne participait pas aux travaux de la ferme. Il était pourtant un des préférés de son père qui l’aimait tant qu’il lui offrit un jour un magnifique cheval… cadeau apprécié au point que, tous les jours, Hermès partait, au grand galop, faire le tour de Renaix. Un jour, le dimanche de la Trinité, dans le bois, il rencontra Lucifer qui lui barrait la route! Hermès n’écouta que son courage et se battit avec le Prince des démons. Il parvint à l’enchaîner et à le ramener à la ferme paternelle où, pour l’humilier, il lui fit faire trois fois le tour du tas de fumier qui était au milieu de la cour.

Ce n’est qu’après ces quelques "tours d’honneur" qu’Hermès enferma Lucifer dans sa chambre où l’on put longtemps voir les traces des fers du diable sur les murs. Très vite, la renommée aidant, les gens des environs considérèrent Hermès comme un saint.

La légende ne précise pas comment celui-ci se débarrassa finalement de ce diable encombrant mais, à sa mort, on fabriqua une magnifique châsse (une "fierte" comme on dit dans la région ) pour y placer le corps d’Hermès. Dans les années qui suivirent, pour commémorer son exploit, chaque année, le dimanche de la Trinité, ses frères portaient la châsse et refaisaient le tour qu’il avait l’habitude de parcourir, soit plus de 32 km… sans oublier, au retour, de faire trois fois le tour du tas de fumier de leur ferme.