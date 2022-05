Mont-de-l'Enclus : l'argent non utilisé pour le Covid ira à l'aide aux Ukrainiens

Dans les finances communales de Mont-de-l’Enclus, 80000 euros étaient destinés à la gestion de la crise Covid." En 2020, quand l’épidémie a commencé, on ne savait pas trop dans quoi on s’embarquait ", se souvient Christel Verschere, échevine des Finances. " Lors du premier confinement, on a débloqué un budget pour acheter des kits de protection ou encore du gel hydroalcoolique. De l’enveloppe totale de 80000 euros, on a utilisé 38000 euros pour les chèques solidarité Covid (10 euros par citoyen enclusien pour soutenir les commerces de l’entité).Il reste à attribuer 42000 euros. On propose que ce montant soit alloué en grande partie à la crise ukrainienne et à la gestion communale de tout cet aspect, soit à l’accueil des réfugiés et l’achat de matériel.On débloque 32000 euros pour cette problématique, ce qui nous permet de laisser 10000 euros pour d’éventuelles suites de l’épidémie de covid ", poursuit l’échevine.