Le dossier de la maison multiservice avance, au Mont-de-l'Enclus

Une crèche, une salle polyvalente, une maternité d’entreprise et un espace destiné aux jeunes et aux adolescents de Mont-de-l’Enclus, c’est ce que devrait regrouper la future maison multiservices de la commune, qui s’installera sur le site de l’ancienne école d’Amougies, rue d’Orroir." Les citoyens réclament une crèche depuis un moment. C’est précisément l’élément à l’origine de ce projet, qui regroupe désormais d’autres aspects ", indique Jean Pierre Bourdeaud’Huy. La place disponible sur la parcelle permet aux autorités communales de proposer d’autres solutions à certaines problèmatiques." Concrètement, les jeunes ont un local à la maison de village, mais il n’est pas adapté à leurs besoins.Ils bénéficieront d’une vraie structure dans un cadre contrôlé.Ensuite, il nous fallait une salle polyvalente pour accueillir les animations de nos associations ou de nos mouvements.Après deux ans de pause, les activités redémarrent de plus belle ", poursuit le bourgmestre.La commune en profiterait pour y organiser un marché des producteurs locaux, selon les vœux de Jean-Pierre Bourdeaud’Huy.