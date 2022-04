Le '"roi de la vanne" à la salle des fêtes d'Amougies

Le Centre culturel est chanceux de l’accueillir pour son deuxième spectacle dans lequel il sera question, comme c’est la tradition en stand up, de son nombril et de sa braguette… mais avec tellement plus de classe et d’intelligence qu’ailleurs!

D’abord footballeur

Né il y a une trentaine d’années à Bruxelles, Guillermo Guiz, qui n’avait pas encore un nom si exotique à l’époque, a grandi à Anderlecht. Footballeur émérite jusqu’à un âge avancé, il doit renoncer à une carrière professionnelle, la faute à des muscles et des articulations trop fragiles.

Qu’à cela ne tienne, une licence en sciences politiques et un diplôme de journalisme en main, il se lance dans un métier qui le verra collaborer à de nombreux quotidiens et magazines, tant en Belgique qu’en France.

Il travaille d’ailleurs toujours comme rédacteur pour le magazine Focus Vif. Après un détour par le milieu de la nuit, Guillermo se lance sur les planches, après avoir découvert, comme un électrochoc, le stand-up américain.

Tout s’enchaîne ensuite en Belgique avec la radio, la télé et un spectacle: "Guillermo Guiz a un bon fond", qu’il joue en résidence pendant six mois, au Kings of Comedy Club, puis à guichets fermés six fois, au Théâtre de la Toison d’Or.

