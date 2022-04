Alice a fêté ses 102 ans

Récemment, une délégation de l’administration communale de Mont-de-l’Enclus s’est rendue à Russeignies, où Mme Alice Cordier a fêté ses 102 ans. Née à Nukerke le 29 mars 1920, la doyenne de l’entité enclusienne a travaillé comme couturière et aussi comme soudeuse. Alice a deux enfants et trois petits-enfants. La centenaire, qui vit chez sa fille et son gendre, garde la forme. « D’ailleurs, elle n’a pas hésité à boire son petit verre avec moi », commente Magda Mas, l’échevine du 3e âge… et plus.