Leuze: des canicrottes vont faire leur apparition en centre-ville

Face à ce fléau des incivilités qui persistent en rues (mégots, cannettes, déjections canines…), les services communaux installeront, de manière définitive, les deux premiers canicrottes (aussi appelés canisettes) de l’entité. Ces espaces dévolus aux déjections de vos compagnons à quatre pattes seront aménagés, la semaine prochaine, sur le petit square faisant face à la collégiale ainsi qu’à proximité de la LeuzArena, près des points d’apport volontaire.

Distributeurs de sacs et poubelles

"Ces zones, délimitées par des barrières en bois et recouvertes de sable, ne sont pas des cimetières à crottes. Un distributeur de sacs ainsi qu’une poubelle seront mis à disposition des propriétaires de chiens. Par la suite, on espère multiplier ce type de dispositifs en d’autres endroits, en vue d’améliorer la propreté publique", affirme Pauline Mullie, employée au service environnement.

Lors du marché hebdomadaire, lundi prochain, les citoyens pourront aller à la rencontre de l’écoconseillère, de l’agent constatateur de la Ville, de membres de la police et d’Ipalle qui les sensibiliseront au tri des déchets. Une démonstration de l’utilisation des points d’apport volontaire (gratuit pour les déchets de cuisine) sera aussi au programme. L’occasion de rappeler au public qu’à partir du 1er janvier 2024, le compostage des matières organiques deviendra obligatoire.

Adopter les bons comportements, c’est l’affaire de tous et cela commence dès le plus jeune âge. Depuis un mois et durant le Marathon de la propreté, des apprentissages relatifs au tri des déchets sont et seront dispensés aux écoliers leuzois. "En un mois, ce sont près de 500 élèves, âgés de 3 à 12 ans, que nous avons pu sensibiliser ", précise Mme Mullie.

Incivilités: un record du nombre d’amendes

À Leuze comme ailleurs, on a souvent le sentiment que le crime, surtout les dépôts sauvages, reste impuni. Mais l’agent constatateur veille et le travail de fouilles permet parfois de remonter jusqu’au pollueur.

Le mois dernier, c’est d’ailleurs un triste record qui a été battu lors d’une journée d’enquête: 45 contrevenants ont été identifiés et ont reçu (ou recevront bientôt) une amende de minimum 75 €.