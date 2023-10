Le cimetière de Grandmetz s’embellit et se transforme

Outre le nouvel ossuaire réalisé par les ouvriers communaux grâce, entre autres, à la récupération d’anciennes concessions, le cimetière leuzois a été embelli par la mise en place d’un magnifique pré fleuri dans la partie herbeuse inoccupée du site. "Il convient de saluer l’implication du fossoyeur et d’une habitante de Grandmetz qui, en plus d’être à l’initiative de ce projet, a offert les semis", souligne Mélanie Lepape, l’échevine de l’environnement et en charge des cimetières.

Les premiers travaux de conception d'une parcelle des étoiles ont été exécutés. ©

Un chantier plus important est par ailleurs en cours au fond du cimetière de Grandmetz (côté droit). Des agents de la Ville s’attellent à créer une parcelle des étoiles, qui commence à prendre forme. "On en est stade des travaux de terrassement et de creusement des bordures. L’ambition est de boucler le chantier d’ici le milieu de l’année prochaine ", déclare Mme Lepape.

Un espace plus digne

Le projet matérialise une belle collaboration entre plusieurs départements de la Commune: les services population-état civil, travaux ou encore marchés publics. Cette zone, réservée à l’inhumation des bébés, permettra aux familles de se recueillir au sein d’un écrin qui sera complètement végétalisé. Des plantations d’arbustes, de fleurs et de petites haies ont en effet été imaginées tout autour du lieu.

"Jusqu’à présent, nous n’avions pas dans nos cimetières de zones clairement identifiées pour les plus jeunes défunts. C’est important de disposer d’aménagements conformes et respectueux des familles confrontées à la perte d’un bébé, afin qu’elles puissent se recueillir en toute sérénité. On aimerait à terme que chaque cimetière de l’entité soit doté d’un tel espace."

La future parcelle des étoiles de Grandmetz sera équipée de caveautins, de cavurnes ainsi que d’une aire de dispersion de cendres. "Des bancs seront par ailleurs installés et l’on retrouvera un espace réservé aux prises de parole, une stèle mémorielle qui sera conçue par une école leuzoise…", détaille l’échevine Mélanie Lepape.