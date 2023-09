Passage de flambeau au PS de Leuze: Aurélie Wouters sera la tête de liste pour le scrutin de 2024

Dès sa prise de fonction, la jeune femme a directement relancé une dynamique active et positive qui avait eu tendance à disparaître depuis quelques mandatures.

Ses principales préoccupations ? Aller à la rencontre des militants, les écouter et agir ! "Autour d’une équipe soudée et ancrée dans une démarche positive, les objectifs se dessinent progressivement. Une construction prudente et réfléchie (NDLR: du programme) seront la clé. "

Très vite, le besoin du contact avec le citoyen s’est fait sentir. Dès lors, la participation du PS leuzois à la festivité locale "Leuze-en-Folie" a été une évidence, pour enchaîner ensuite sur la remise en place d’activités en interne et d’une campagne de porte à porte.

En partenariat avec Christian Ducattillon, le passage de relais est naturel. "Compter sur l’expérience et la sagesse permet de garantir un plan d’action efficace en vue, notamment, de dégager des axes principaux comme le respect des minorités, l’accompagnement de la jeunesse en respectant la démocratie dans les décisions", déclare la nouvelle cheffe de file.

Au vu du travail abattu, il était évident, tant pour le bureau exécutif que l’assemblée générale des militants, de désigner à l’unanimité Aurélie Wouters en tête de liste. En ordre de marche pour les élections de 2024, la liste socialiste tend à se finaliser.

Pour la première fois au parti socialiste de Leuze, une femme a été élue pour mener la liste aux communales 2024 ! Aurélie et son équipe comptent bien jouer un rôle essentiel lors de la prochaine mandature.