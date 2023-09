Hervé Cornillie, tête de liste du MR leuzois: cette fois, c’est la bonne !

Le bourgmestre sortant, Lucien Rawart, à la 3e place

Mardi soir, les militants du MR ont pris acte de la proposition de triumvirat "Cornillie-Rawart-Hourez". Après avoir longtemps rongé son frein, Hervé Cornillie (43 ans) accède à la pole position en lieu et place de Lucien Rawart, qui conduisait la liste lors des deux derniers scrutins. Le bourgmestre sortant, âgé de 76 ans, occupera la 3e place tandis que l’échevin de l’Enseignement Willy Hourez a formulé le souhait de pousser la liste.

"Nous étions tous les trois prêts à assumer ce rôle à la tête du groupe. Même si l’on n’a pas toujours été sur la même longueur d’onde, il était légitime que Lucien Rawart, de par le poids politique qu’il représente, rempile à nos côtés. Entre personnes de bonne composition, on est arrivé à un accord pour que je conduise la liste, à l’issue d’une réunion du bureau exécutif sous l’égide d’Émilie Altruy, notre présidente, et de Vincent Palermo, président du MR de Wallonie picarde", explique l’ex-député wallon, qui aurait pu prétendre au mayorat en 2012, fort de ses 1442 voix de préférence, sans le plébiscite de Christian Brotcorne (2376 voix ; 10 élus Idées).

Le MR vise au moins 9 sièges

Depuis, la balance au sein de la majorité s’est rééquilibrée à 8 sièges chacun, avec un léger avantage pour les libéraux qui ne sont pas passés loin d’un 9e élu.

"Remonter à 9 sièges, ça me paraît le minimum à atteindre pour les élections d’octobre 2024, affirme Hervé Cornillie. L’ambition, c’est d’obtenir le score le plus large possible pour gouverner la Commune et continuer à jouer un rôle moteur dans son développement. Les membres MR du collège sont satisfaits de la manière de travailler avec les échevins Idées, bien qu’il y ait parfois des divergences. Écolo (3 sièges) se porte bien et pour le PS (4), il y a plus d’interrogations. Les décisions structurelles qui devront être prises afin de relever les défis budgétaires (cotisation de responsabilisation, dépenses de transfert…) de la prochaine législature imposeront d’avoir une majorité forte."

La liste MR n’est pas ficelée et l’on ignore qui succédera à Béatrice Fontaine, laquelle se retirera au terme de son mandat, comme première figure féminine. "Les jeux sont ouverts par rapport aux candidatures mais on a des ressources en interne. Pour le reste de la liste, il y a aussi une génération intermédiaire qui aspire à jouer un rôle pour demain."

"J’ai pris beaucoup de claques"

Le tumultueux mandat de Premier échevin vécu entre 2012 et 2018, marqué notamment par la tentative de renversement de l’alliance avec Idées, Hervé Cornillie ne cherche pas à l’occulter à tout prix. "J’ai pris beaucoup de claques (NDLR: il avait été dépossédé de ses fonctions scabinales avant de démissionner de ses mandats et de renoncer à la tête de liste face à la menace de Lucien Rawart de créer une liste dissidente) mais l’engagement communal a toujours été ma priorité. Il était logique que je revienne, après une belle expérience de député, de septembre 2019 à janvier 2022, où j’ai notamment pu relayer les préoccupations locales sur un certain nombre de dossiers (Grand-Place de Leuze, suppression du guichet de la gare…)."

Le combat électoral s’annonce intense pour le leadership entre le MR et Idées, face à l’autre candidat déclaré au fauteuil mayoral, Nicolas Dumont.