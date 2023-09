La présidente du CPAS de Leuze ne figurera pas sur la liste MR aux élections de 2024

Il y a cinq ans, Béatrice Fontaine avait réalisé le 4e meilleur score de la liste tout en demeurant la figure féminine la plus populaire. "Je ne l’ai jamais annoncé publiquement mais la décision de quitter la politique locale a été prise dès 2018. J’ai confirmé ma position il y a quelques mois lors d’une réunion de parti", explique la mandataire qui, à 63 ans, estime avoir fait le tour de la question et aspire à "profiter des plaisirs de la vie."

"C’est le moment de laisser la place aux plus jeunes. J’ai envie de consacrer davantage de temps à ma famille, dont mes petits-enfants, en reprenant aussi des activités comme les cours d’espagnol. Et je compte pratiquer plus intensivement la marche nordique."

Conseillère durant 12 ans, puis échevine et présidente du CPAS

Depuis sa première élection en 2000, la libérale a bien roulé sa bosse. En parallèle de ses deux mandats successifs de conseillère communale, Béatrice Fontaine a été nommée à la présidence du Foyer Leuzois (devenu l’Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes) jusqu’en 2006 avant d’assumer la même fonction au sein de l’Office du tourisme.

Au sein d’un parti qui n’a plus quitté le pouvoir depuis 1994, Mme Fontaine est montée au collège en 2012 dans la peau d’échevine de l’enseignement, de la petite enfance, des aînés et de la cohésion sociale.

De sacrés défis à relever au Centre d’action sociale

Son quatrième et dernier mandat qu’elle achèvera en 2024, en tant que présidente du Centre d’action sociale, est loin d’être une sinécure… "Même si j’aime bien cette fonction qui me relie à ma formation d’assistante sociale, ces dernières années n’ont pas été faciles entre la crise Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine avec l’explosion des coûts de l’énergie ou encore les mesures d’économies drastiques imposées par le CRAC."

À quelques mois de son départ à la pension d’employée de mutuelle, le 1er janvier 2024, la Leuzoise se montre relativement sereine quant à l’état des troupes libérales, où Hervé Cornillie est fortement pressenti pour la tête de liste.

"J’ai pleine confiance en la présidente Émilie Altruy et l’équipe en place pour apporter du renouvellement. Au conseil communal, il y a des personnalités plus jeunes (NDLR: on pense surtout à Benoît Fockedey) qui pourraient prendre la relève."