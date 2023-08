Bon-Air en Fête, une ducasse qui avance à pas de géants !

Une trentaine d’activités

Des jeux populaires pour les enfants, ces jeudi et vendredi à 16 h, aux tournois sportifs (pétanque, indiaca…) en passant par une Kids Party, samedi à 14 h, une marche dominicale de 5 et 10 km ou encore des soirées musicales, le public n’aura aucune raison de faire la fine bouche.

Avec une trentaine de rendez-vous, mêlant tradition et modernité, prévus jusqu’au dimanche 3 septembre, on est bien en peine d’établir l’inventaire complet, que vous retrouverez facilement sur le site bon-air-renouveau.be.

Difficile cependant de ne pas épingler les moments marquants de Bon-Air en Fête, à commencer par l’habituel concert (gratuit) de l’orchestre international du Shape, ce jeudi à 20 h 30. Le groupe revisitera les grands classiques du jazz. Toujours au rayon musical, on changera radicalement d’ambiance le lendemain, avec le blind test de Pascal Michel (20 h 30) suivi de sets concoctés par des DJ leuzois, à partir de 0 h 30.

Une partie des bénévoles à l’heure du montage du chapiteau, en début de semaine. ©– Com

Durant le week-end, la scène installée sous le chapiteau de la ducasse sera investie par des bands de cover à l’énergie débordante, à l’instar de Melting Pop (30 musiciens et 4 chanteurs !) qui se produira samedi à 22h et Happy Bouncy Music en clôture des célébrations dimanche à 20 h 30.

Les chineurs et amateurs de bonnes affaires retrouveront avec plaisir le marché aux puces, qui se déploiera samedi, à partir de 8 h, autour de la place et dans les rues du Bergeant, du Solitaire et du Foyer leuzois. Mais le moment le plus attendu des spectateurs et de la population, cela reste le cortège folklorique qui investira les rues dimanche sur le coup de 14 h.

"Ce défilé incarne l’essence même de la tradition et de l’identité de Bon-Air. Nos géants (M. Mme et bébé Bon-Air, ainsi que le “petit” Victor) sont les véritables emblèmes du quartier", signale le comité organisateur, présidé par Delphine Chavalle. Leurs imposantes silhouettes seront entourées d’autres témoins du folklore régional (géants de Dottignies, d’Ormeignies, de Tournai et de Waziers).

Pour faire "bouger" la foule, de nombreux groupes musicaux se joindront au cortège: la clique des pompiers de Leuze, les Compagnons tourpiers, la fanfare Sainte-Cécile de Mainvault, la Royale harmonie des sapeurs tournaisiens… et en invité d’honneur le Drum & Showband MCC Laren venu tout droit des Pays-Bas.