À Leuze, une formation pour devenir guide lors d’une expo sur le capitalisme

Le Pavillon du Coron (rue de Condé) servira de décor, du 29 septembre au 22 octobre, à une multitude d’activités qui aborderont, de manière citoyenne, innovante et interactive, le système économique qui régit notre monde: le capitalisme. Au travers de quatre salles (origines, espoirs, limites et alternatives), les visiteurs pourront mieux appréhender les sujets liés à l’alimentation, la santé, la culture, la consommation et la finance.

"L’exposition, engagée mais non partisane, est un outil au service de la citoyenneté active, critique et solidaire. Elle est mise sur pied par une quinzaine de personnes bénévoles âgées de 24 à 31 ans et est régulièrement renouvelée depuis sa création en 2012 ", explique le centre culturel de Leuze, qui a inscrit l’événement dans sa prochaine saison.

Ce projet hors du commun est mené en partenariat avec le CIEP-MOC (Centre d’information et d’éducation populaire) de Wallonie picarde.

En marge de l’accueil du musée nomade du capitalisme, le centre culturel leuzois propose aux citoyens, désireux d’approfondir cette thématique et de guider des groupes pendant l’expo, de participer à une formation. Entièrement gratuite, celle-ci se déroulera les vendredi 15 et samedi 16 septembre de 9 h 30 à 16 h 30 (sur inscription à leuze@museeducapitalisme.org ou au 0471/82.28.37)

Pour en revenir à la manifestation, outre les visites guidées (7, 14 et 22 octobre) mais aussi thématiques (12 et 14 octobre) sur les monnaies locales en compagnie d’Olivier Locreille de SolAToi (Ath), le programme est assez riche: parcours spectacle, cin’Echange, conférence gesticulée, théâtre et jeux de société… Le musée sera aussi ouvert aux visites libres les mercredis, jeudis et samedis de 13h à 18 h.

Tous les renseignements utiles sont accessibles via le site wwww.cultureleuze.be