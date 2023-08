Série drone : le zoning de Leuze-Europe, un fleuron économique qui ne cesse de grandir (vidéo)

Ces trois-quatre dernières années, on a pu observer une forte accélération de son développement, matérialisé par l’implantation de nombreuses sociétés. On en dénombre aujourd’hui une cinquantaine où sont employés entre 1 800 et 2 000 travailleurs.

©Nicolas Watrin

Si l’on fait fi du géant de l’agroalimentaire Lutosa qui occupe depuis plusieurs décennies la majeure partie du zoning du Vieux Pont, la seconde phase d’extension de Leuze-Europe, de l’autre côté de la N7, représente à elle seule 90 ha, hors voiries et équipements (électricité, eau, gaz, bassin d’orage, zone tampon…).

Des terrains prisés et 350 nouveaux emplois en perspective

Pour l’intercommunale Ideta, en charge de la commercialisation des terrains, c’est un pari gagnant, le pôle d’activité leuzois étant aujourd’hui "rempli" à plus de 80%.

"N ou s venons d’achever l’ultime phase d’aménagement de Leuze-Europe 2. Cette nouvelle partie, localisée le long du contournement vers Péruwelz, reprend une dizaine de parcelles équipées (NDLR: tous les impétrants sont présents au niveau des nouvelles voiries) sur un total de 17 hectares nets dédicacés aux entreprises . On espère débuter la commercialisation de ces espaces pour le dernier trimestre 2023 ou début 2024. Les conditions de vente doivent encore être validées par notre conseil d’administration", explique Franz Bourgueil, gestionnaire des projets d’implantation sur les 7 parcs industriels mis en œuvre par Ideta en Wapi.

Ideta vient de terminer l’aménagement des équipements (voiries, eau, gaz, électricité...) sur quelque 17 hectares de terrain. Des parcelles pas encore commercialisées qui suscitent déjà beaucoup d’intérêt. ©EdA

L’agence de développement territorial n’a pas trop de souci à se faire au regard des convoitises suscitées par les 17 ha de terrains fraîchement viabilisés. " Les demandes d’investisseurs sont supérieures à l’offre mais il convient de rester prudent car on parle à ce stade de marques d’intérêt, souligne M. Bourgueil.

Vu la taille des parcelles oscillant entre 1 et 4 hectares, des projets de plus grande envergure sur le plan industriel (production, logistique…) pourront y voir le jour. Cela offre des perspectives professionnelles intéressantes, sachant que l’on peut tabler sur la création de 350 emplois en se référant à la réalité de terrain dans les zones d’activité économique. "

Des secteurs d’activité très variés

Une partie des nouvelles entreprises implantées au sein du parc d’activité économique. ©Nicolas Watrin

La brasserie Dupont, la société Defrancq (toiture et façade), Eurakor (travail adapté), Côté Jardin, Durwood (traitement de bois durable) A + Energies (chauffage, climatisation), Wallrok (enduit à la chaux) font partie des dernières entreprises à avoir établi leurs activités – ou une partie – dans le parc de Leuze-Europe 2.

©Nicolas Watrin

Pourquoi se bouscule-t-on autant en périphérie leuzoise, fort d’un rayonnement régional, national voire international pour certaines structures ? " Ce qui fait la richesse de ce pôle économique, c’est la belle mixité entre les petites et les plus grandes parcelles. Si Tournai-Ouest est par exemple plus orienté vers la logistique, aucun secteur d’activité ne prédomine au sein de Leuze-Europe.

On peut y recenser une grande diversité de métiers avec des sociétés actives dans la fabrication de châssis, la construction, la distribution de produits d’entretien, la vente de fruits et légumes, de matériel paramédical, etc.", précise le gestionnaire de projets d’Ideta. De quoi tordre le cou aux idées reçues selon lesquelles les zonings ne sont réservés qu’à de gros acteurs industriels.

Le transporteur Fockedey et un peu plus loin l’entreprise de recyclage de pièces automobiles Deknudt. ©Nicolas Watrin

Autre élément clé justifiant la formidable expansion de Leuze-Europe, sa position géographique, au centre de la Wallonie picarde et intercalé entre deux axes autoroutiers majeurs: l’A8 et la E42. "Cette accessibilité aisée fut un gros atout pour attirer des transporteurs comme Fockedey, avec sa flotte de 650 camions, ou des entreprises comme Lammerant (cartonnage)." Dans sa stratégie de soutien du développement économique, Ideta a identifié les besoins des entreprises à l’échelle de notre région.

Les sociétés de travail adapté Le Rucher et Eurakor. ©Nicolas Watrin

Leuze-Europe 3, où en est-on ?

Idéalement, entre 250 et 290 hectares de terrain supplémentaire devraient leur être dévolus d’ici 2040. D’où l’intérêt d’anticiper les choses, à l’image des procédures engagées en vue d’agrandir le site de Leuze-Europe (phase 3).

"Il y a un potentiel de développement de 30 ha sur des terres à vocation agricole, vers le chemin du Berger. Une demande de modification du plan de secteur a été introduite afin que ces espaces soient repris en zone mixte (activités économiques moins lourdes que la production industrielle). Ça a été validé par le ministre compétent ; l’arrêté est attendu prochainement. Ce projet n’en est qu’à ses balbutiements vu la succession d’étapes administratives (demande de permis, enquêtes publiques, commercialisation des terrains…). On est sur un horizon de 5 à 10 ans", nous dit Franz Bourgueil.