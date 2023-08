Leuze: une rue du centre-ville fermée ponctuellement durant deux mois

Des modifications de circulation interviendront durant cette période. Une déviation sera mise en place via la rue de l’Araucaria, la rue des Alliés et la rue de la Bonneterie. Pour la rue de la Bonneterie (tronçon compris entre les rues des Alliés et Paul Pastur), elle sera mise à double sens et le stationnement y sera donc interdit.

Dans la rue Paul Pastur, le trafic sera placé en double sens, avec possibilité d’effectuer un demi-tour à hauteur du plateau situé devant le numéro 11 de la rue (réfectoire de l’Athénée). Les modalités relatives à la suite des travaux et notamment pour la rentrée scolaire seront communiquées ultérieurement, indique la Ville de Leuze.