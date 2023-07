Bilan positif après quatre folles journées à Thieulain

"Nous avions des craintes au niveau de la météo, surtout au début des festivités, mais nous sommes parvenus à gérer nos parkings, assure le président de la jeunesse de Thieulain. Le bilan est on ne peut plus positif, qu’il s’agisse de nos activités sportives ou de nos soirées. Vendredi, pour notre soirée un peu rétro et tournée vers les années 80 et 90, nous avons fait 3 500 entrées avec un esprit de fête un peu à l’ancienne, comme nous le recherchons. Samedi, nous étions complets pour la boum des enfants ainsi que pour le beach-volley et le soir, la summer party hardstyle a attiré 5 000 personnes. Ce dimanche était aussi une journée très chargée."

Un programme musical mais aussi très sportif donc avec beach-volley, VTT, course à pied, sans oublier les sports moteurs.

Précieux bénévoles

Même si mettre sur pied un chapiteau engendre certaines contraintes, Ludovic Legrand estime que le jeu en vaut la chandelle, surtout quand on peut compter sur de nombreux bénévoles. "Thieulain est un village qui bouge beaucoup. C’est une chance et nous pouvons tabler sur 200 bénévoles qui se relaient durant l’événement, explique le président. Nous en sommes fiers. Nous essayons de nous adresser à tous les publics en proposant une belle affiche et en pratiquant des prix raisonnables. Concernant l’aspect sécurité, nous avons pu compter sur le soutien et la présence de la police, qui avait notamment mis en place un dispositif de dissuasion suite aux événements survenus à Péronnes. Encore une fois, le bilan est positif".