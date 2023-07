Vous souhaitez organiser un événement dans l’entité de Leuze ? Attention, les règles changent

Partant du constat que la procédure actuelle relative à l’introduction des dossiers de sécurité prêtait à confusion, la Ville a voulu agir afin de ne plus "tomber dans certains travers".

Dans une logique de contrôle

La modification de l’article 3 du RGP stipule que tout événement ouvert au public, que ce soit dans un espace privé ou sur la voie publique, requiert une demande d’autorisation communale à adresser au Collège. Ce dossier de sécurité, à remettre 6 semaines avant la tenue du rendez-vous, fera l’objet d’une analyse par la Cellule de sécurité communale. Il reviendra ensuite aux autorités leuzoises d’octroyer ou non l’autorisation.

Si le délai est inférieur à 6 semaines, il appartiendra au Collège de statuer mais l’organisateur essuiera automatiquement un refus si le dossier est rentré moins de 3 semaines avant le jour J.

"Le but de la mesure est d’éviter d’être confronté à des manifestations disproportionnées au niveau de l’affluence. On est dans une logique de contrôle avec des demandes qui sont examinées par le fonctionnaire PLANU (planification d’urgence). Ce dernier a une vision claire de la capacité des salles au sein de notre entité", explique l’échevin Nicolas Dumont.

Aucun dossier de sécurité requis pour un événement de moins de 200 personnes

Petite précision utile, les festivités dont la jauge n’excède pas 200 personnes ne nécessitent pas de dossier de sécurité. Et ce moyennant le respect de deux conditions, à savoir que la salle puisse accueillir ce nombre et qu’il n’y ait pas de demande d’occupation du domaine public.

S’agissant des événements à caractère privé, il n’y a aucune démarche à réaliser mais l’organisation a l’obligation de se conformer au règlement général de police.

"On entend par réunion privée tout événement où l’on est invité individuellement et personnellement. Aucune publicité ne peut être faite et l’entrée doit être gratuite. Il faut aussi être en mesure de présenter une liste préétablie des personnes présentes en cas de contrôle, et que cette liste soit affichée à l’entrée . Pour les réunions publiques ayant lieu chez un privé, un dossier doit aussi être transmis aux pompiers et le demandeur est contraint de disposer d’un plan de la maison mentionnant les sorties. Celles-ci doivent impérativement être dégagées pour des questions de sécurité", détaille le bourgmestre Lucien Rawart.