SDT: une densification raisonnée de l’habitat n’est pas illusoire dans les villages leuzois

Si l’hémicycle leuzois a émis un avis favorable a contrario de communes comme Celles ou Brunehaut, c’est un "oui" du bout des lèvres qui a été exprimé.

Le dossier, d’une complexité inouïe pour les non-initiés, a pour vocation de redéfinir les aménagements et la stratégie territoriale en Wallonie à l’horizon 2050. L’une des finalités étant de lutter contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain.

Urbanisme: "Des outils communaux remis en question"

On ne mesure pas assez l’importance de ce SDT qui modifiera les règles tant pour les citoyens (permis d’urbanisme) que les administrations locales qui disposent d’outils tels que les schémas de développement communal.

À Leuze, on n’a pas manqué de manifester son mécontentement sur la forme du projet, soumis à enquête publique jusqu’au 14 juillet. "Les délais dans lesquels on nous demande de travailler et de se positionner (NDLR: moins de 2 mois) sont inacceptables, indécents pour un sujet aussi difficile à appréhender", fustige l’échevin de l’Aménagement du territoire, Nicolas Dumont. Une motion a été votée à l’unanimité afin de dénoncer ce timing extrêmement court.

Bien qu’ayant accepté le projet, le collège leuzois a formulé pas mal d’inquiétudes.

Les autorités craignent une remise en question du travail de longue haleine, mené depuis plusieurs législatures, en faveur du développement de zones d’aménagement communal concerté (ZACC). "On a réalisé un schéma de structure et un guide communal d’urbanisme que l’on devra remodeler, à nos frais, à cause du projet de SDT. Pour le plan d’aménagement n°3, qui reprend 43 ha entre la rue Paul Pastur et le chemin du Lapin, il a fallu 7 ans pour l’approuver. Ça va être le parcours du combattant si l’on est contraint de tout revoir", redoute le bourgmestre Lucien Rawart (MR).

Des propriétaires de terrain lésés ?

Si on restreint la capacité des citoyens à construire, un problème de justice et d’équité va se poser, pointe Nicolas Dumont. "Imaginez un citoyen ayant fait l’acquisition d’un terrain et qui risque du jour au lendemain de voir son bien perdre de la valeur ou ne plus être bâtissable…"

Les anciens ateliers de Blicquy représentent une perspective intéressante en matière de redéploiement urbanistique. ©Eda

À l’inverse de communes voisines, Leuze est reprise dans le projet de Schéma de développement comme point d’ancrage grâce à sa gare et à son parc d’activité économique.

En revanche, la zone de centralité reconnue par la Région wallonne se concentre exclusivement au centre-ville. Cette notion de centralité est importante car elle balise les lieux où devront s’implanter 75% de l’habitat neuf.

"Nous souhaiterions obtenir une plus grande latitude en vue de proposer d’autres zones de centralité, notamment dans les villages où il y a des perspectives d’accroissement raisonné de la population. "

L’échevin Idées cite le chancre des anciens Ateliers de Blicquy qui pourrait connaître un redéploiement (industriel, immobilier ?). "À Thieulain, une éventuelle extension du Carré des Lanciers ne viendrait en aucun cas défigurer la ruralité", épingle-t-il.

Les groupes d’opposition socialiste et écologiste ont appuyé la position du collège MR-Idées en regrettant aussi le peu de temps laissé à la consultation politique et citoyenne.