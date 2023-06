Sur la place de Thieulain, on y danse, on y danse… à tout âge depuis des siècles (vidéo et photos)

Alain Deblaton, le nouveau président de la société royale Saint-Denis. ©EdA

Un changement dicté par la réforme du calendrier scolaire, l’année s’achevant désormais le 7 juillet. "Ça n’a pas été une décision facile à prendre mais il était inconcevable de maintenir la date habituelle sachant que l’on tombait dans la période d’examens. On ne voulait pas pénaliser les enfants de l’école communale du village qui, à l’instar de certains enseignants, ont à cœur de participer à la danse en formant, à nos côtés, des carrés", nous dit Alain Deblaton, le successeur d’André Deffranne à la présidence de la société royale Saint-Denis.

Les danseurs (pas encore costumés) ici lors de la répétition générale sur la place du village leuzois. ©EdA

Quel est le secret de la longévité de ce folklore, l’une des dernières et plus anciennes danses traditionnelles de Wallonie, qui inspire toujours autant de fierté parmi la population locale ?

Sa vitalité réside sans conteste dans la volonté de transmission de cette pratique multiséculaire auprès des plus jeunes. Une manière de perpétuer la mémoire des ancêtres qui se sont succédé, depuis 1591, à la tête de la société Saint-Denis. Une troupe qui, pour la petite histoire, était à l’origine constituée d’archers chargés de protéger le village des invasions.

Une centaine de personnes au centre de la "piste"

©EdA

À Thieulain, où toutes les générations se mêlent sur la place reconvertie en piste de danse, on a la Danse du roi dans le sang. Âgé de 52 ans, le nouveau président de la confrérie Saint-Denis, dont le comité a été rajeuni, nourrit un attachement viscéral à ce folklore depuis ses 11 ans.

"J’ai commencé à apprendre les pas en 6e primaire. Quand on est thieulinois, on n’a pas trop le choix, c’est un passage obligé . J’ai juste fait une pause d’une dizaine d’années après mon mariage mais on revient toujours à ses premières amours. La Danse du roi, c’est quatre siècles d’histoire qui se racontent dans un défilé d’un peu plus d’une heure", souligne Alain Deblaton.

©EdA

Sur le coup de 18 h, lundi, une centaine de danseurs, parmi lesquels 80 sociétaires et une vingtaine d’écoliers et membres de la Jeunesse de Thieulain, entreront en scène sur les airs de la fanfare locale.

Si les dieux du ciel sont avec eux, la place du village devrait être noire de monde. Selon un protocole inchangé, les participants exécuteront les 5 figures ancestrales des quadrilles des lanciers.

À l’issue d’une session de tir à l’arc, c’est Éric Taelman qui a été désigné roi de cette édition 2023. Il a assez naturellement choisi son épouse Carole pour l’accompagner. ©EdA

Comme de coutume, le nouveau couple royal composé d’Éric Taelman et de son épouse Carole De Schuyter sera acclamé. Et si par bonheur, ils réussissent le traditionnel lancer de verre au-dessus du muret attenant à la salle La Nouvelle, synonyme d’année de bonheur et de tranquillité pour le village, on n’ose imaginer l’ambiance !