Baptise Leroy (Écolo) a lancé le débat. Il souhaitait savoir s’il est possible d’aménager un dépose-minute. "De nombreux enfants sont déposés sur ce parking par leurs parents. Du coup, ces jeunes circulent au milieu des voitures garées et ça peut être un peu chaotique parfois."

L’échevin des sports et des travaux, Paul Olivier (Idées), est d’accord. Il en a profité pour évoquer les futurs aménagements.

"Une réflexion autour de la réorganisation du parking est en cours. On va notamment faire un sens de circulation adéquat parce que pour l’instant, la bande centrale est à double sens. On a aussi la problématique du stationnement des camions le long du trottoir. Dès qu’un camion s’installe, il prend cinq ou six places de parking et empêche le stationnement des voitures. Ça dérange fortement la circulation. On va revoir le marquage. La proposition qui sera faite, c’est qu’on entrera par sécurité en venant de la gare et qu’on sortira obligatoirement de l’autre côté. Actuellement, quand on veut sortir du parking côté gare, la visibilité n’est pas bonne et les voitures arrivent à vive allure. On est obligé de tourner la tête."

Par les services de la commune

L’échevin entend aussi résoudre un autre petit problème. "Il y a un marché aux puces une fois par mois sur ce parking et les emplacements des exposants sont indiqués au sol. Les gens imaginent alors que ce sont des places de parking et s’y garent." Paul Olivier nous a précisé que ces aménagements pourront être réalisés par les services techniques de la commune et n’engendreront pas de grosses dépenses.