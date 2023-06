Leuze-en-Hainaut: la Régie communale en boni, c’est une première !

Le dynamisme développé dans l’offre en matière d’activités sportives contribue à la bonne passe actuelle de la Régie. Des activités ont généré des recettes supplémentaires. Cela étant, il ne faut pas se leurrer: la LeuzArena n’a pas vocation à engendrer une rentabilité exponentielle, mais le centre sportif attire de plus en plus de monde, par exemple à travers le fitness, comme l’a indiqué Ludovic Mauroy, directeur de la RCA: "Nous sommes à environ 78 000 utilisateurs par an et nous accueillons dix-neuf clubs."

LeuzArena cible tous les publics, jeunes mais aussi seniors à travers la poursuite des modules du sport sur ordonnance. "Le sport pour les entreprises a aussi le vent en poupe" relève Ludovic Mauroy.

La Régie compte seize travailleurs et, c’est nouveau, un contrat de gestion, obligation légale, a été conclu entre la commune et la RCA pour gagner en transparence.

Et le centre Dujardin?

"Pour 2023, nous poursuivons plusieurs objectifs: maîtriser les coûts de fonctionnement, miser sur les activités qui fonctionnent bien, augmenter les performances énergétiques de nos bâtiments en installant si possible des panneaux solaires au complexe tennistique, à la piscine, à la LeuzArena et au centre d’affaires Dujardin" ajoute le directeur.

Baptiste Leroy (Écolo) souligne le dynamisme ainsi que la bonne gestion de la Régie. "Dans le cadre de la mise sous CRAC, la Régie a effectué une remise à plat. On note une belle montée en puissance. La salle de fitness est devenue une activité presque lucrative et vous allez chercher des subsides. Bref, on sent la volonté d’utiliser le centre sportif au mieux pour que ça coûte le moins possible. Néanmoins, attention, en 2022, ces infrastructures ont coûté 1,2 million à la Ville. On a enfin un bénéfice et on s’en réjouit, mais on sait que la Régie a gagné un procès et que la piscine est fermée, d’où une réduction des coûts. Ce qu’il faut, ce sont des bénéfices structurels. Nous approuvons ces comptes."

Le PS a aussi voté favorablement. Christian Ducattillon souhaite malgré tout une amélioration de la gestion du centre d’affaires Dujardin. "Réglons le problème du parking, rikiki. Si la partie sportive de la RCA se porte bien, le centre Dujardin n’est pas au même niveau. Il faut tout mettre en œuvre pour gommer cette différence."

Ludovic Mauroy a précisé que le centre Dujardin se remplissait bien lui aussi. "Hormis deux salles de réunion à mettre en location, tous les locaux sont pris. Nous négocions aussi avec le Forem pour récupérer des locaux. Pour le parking, ça va faire l’objet d’un plan d’action géré par la commune."