La grosse vrillette menace l’église de Chapelle-à-Wattines

"Suite à des travaux de rénovation de toiture, le mal s’est installé en quelque sorte dans l’église sous la forme de cet insecte qui est arrivé au moment des travaux et qui adore le bois, a donc expliqué l’échevin. Un, la grosse vrillette mange le bois et trouve là un buffet à volonté. Deux, elle émet un bruit inquiétant quand elle se reproduit. Dans l’église, il y a un lattage en bois sur lequel on est venu mettre du plâtre. Le lattage est attaqué, se disloque et des morceaux de la structure se détachent. La bonne nouvelle, c’est qu’elle ne s’attaque pas au milieu de la charpente. Il n’y a pas de risque au niveau stabilité. On a fait venir un expert pour voir s’il n’y avait pas un autre problème comme la mérule.

"Il faut largement plus d'un million."

Pour solutionner ce souci, l’échevin l’a précisé, il faudrait traiter l’ensemble du bois, refaire tout le lattage et abattre puis refaire le plâtre. Mais il faut de l’argent. Beaucoup. En plus, cet édifice n’est pas le seul du genre à souffrir dans la commune.

"A Grandmetz, il y a des problèmes à la tour mais un subside est possible car le bâtiment est classé, tandis qu’à Thieulain, les infiltrations d’eau au niveau des murs posent problème. Sur le sujet, les communes sont abandonnées. La situation n’a pas changé depuis environ 300 ans de toute façon. Elle remonte à Napoléon et au Concordat. Sans subsides, ce n’est pas possible. Pour l’église de Chapelle-à-Wattines, il faudrait largement plus d’un million. Soit la Région prend ses responsabilités pour financer les cultes, soit le conseil communal accepte de mettre 1,5 million, peut-être deux. Je n’ai pas de solution-miracle."

En attendant, l’église demeure inaccessible au public.