À Leuze, le Chœur des Baladins palpite depuis 25 ans

En cette année 2023, une douce effervescence s’est emparée des Baladins du Chœur qui célèbrent leur 25e anniversaire. Présidée depuis ses débuts par Étienne Blondeau, la troupe a vu le jour en 1998 sous l’impulsion d’un autre pilier, Sébastien Cools, qui y officie comme chef de chœur.

Un premier toit à Ellignies avant de migrer à Leuze

D’abord hébergé à l’académie de musique privée d’Ellignies-Sainte-Anne (La Grange aux artistes), cet ensemble à 4 voix mixtes (alto, soprano, ténor et basse) a été amené à migrer en 2003, "pour des raisons personnelles", dans les locaux du home Henri Destrebecq (Leuze). Et depuis dix ans, c’est désormais au sein de l’école Saint-Pierre toute proche que les Baladins du Chœur font vibrer leurs cordes vocales, le lundi entre 20h et 21 h 30.

Si le répertoire du groupe est assez varié (musique classique, negro-spiritual…), les chansons françaises occupent une large place lors de chacune de ses représentations.

"Nous ne sommes pas un ensemble d’église, inféodé à une paroisse. On anime des messes de mariage, de Sainte-Cécile, des concerts de Noël, des après-midi récréatives dans les maisons de repos… et nous mettons sur pied tous les deux ans un concert à thème en compagnie d’autres chorales.", explique le président Étienne Blondeau (ténor).

Un grand écart générationnel

Parmi la trentaine de Baladins, 68 ans séparent la plus jeune choriste, Emma Delys, de la doyenne Marie-Thérèse Dero, âgée de 89 ans. Entre les deux, c’est toutefois le grand écart puisque tous les autres membres ont plus de 50 ans. La chorale leuzoise se veut ouverte à toutes les générations passionnées par le chant (il n’est pas nécessaire d’avoir suivi des cours de solfège pour pouvoir intégrer ses rangs).

Ceci étant, même si ses effectifs ne sont pas pléthoriques, les Baladins du Chœur ont réussi à maintenir le cap tout au long de son quart de siècle d’existence. Sans jamais vaciller.

"Nous avons toujours oscillé entre 25 et 50 chanteurs. Je souhaitais qu’on aille le plus loin possible dans la volonté d’étoffer le groupe mais il ne faut pas que ça soit contre-productif, confie M. Blondeau. À un moment, des personnes venaient plus à nos répétitions pour faire des rencontres que pour peaufiner leur chant. Notre chef de chœur ne tenait pas à ce que l’on soit trop nombreux c ar cela nuisait à la qualité des prestations . On a donc resserré les rangs avec, aujourd’hui, une stabilité autour de notre trentaine de membres."

Cette belle vitalité, on la doit donc aussi à Sébastien Cools, qui dirige de main de maître les Baladins, fort d’un brillant CV. Premier prix de chant au Conservatoire royal de Bruxelles, cet Athois de 46 ans est notamment à la tête de la Musique royale des prisonniers de guerre de Deux-Acren.

Entrée: 5 €. Bar et petite restauration. Infos: www.lesbaladinsduchoeur.be ; 0487/84.11.56