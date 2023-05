Une récolte de dons pour permettre aux PMR de mieux approcher les chevaux à Pipaix

"Au-delà des différences, nous donnons accès aux chevaux à tout un chacun avec des séances qui s’adaptent à leur rythme", souligne Véronique Lorge, la responsable d’Équi-Quiétude, une structure qui, avant de migrer à Pipaix (rue de Mortagne), avait vu le jour en 2015 dans la région de Namur.

Dans sa pratique quotidienne et celle de sa petite équipe, Véronique est régulièrement confrontée à un problème de taille.

Les prairies cabossées ainsi que la piste sablée du centre sont difficilement praticables pour les chaises roulantes classiques, dont les roues ne sont pas adaptées à ce type de surface. "Notre hippothérapeute accompagne un groupe de personnes à mobilité réduite, provenant d’institutions spécialisées, et ce n’est vraiment pas évident et pratique de pousser ce matériel assez lourd jusqu’aux chevaux."

En effectuant des recherches sur internet, la gérante d’Équi-Quiétude a découvert que la cité balnéaire de La Panne disposait de fauteuils adaptés permettant aux PMR de profiter des plaisirs d’une balade sur la plage.

L’idée a alors éclos dans son esprit de constituer un dossier dans le cadre de l’appel à projets LABCAP48. À sa grande satisfaction, sa candidature a été retenue, donnant lieu à l’ouverture d’un crowdfunding.

Une collecte de fonds accessible jusqu’au 4 juin

Pour soutenir ce beau projet d’acquisition de deux chaises roulantes (équipées de roues "tout-terrain"), les citoyens peuvent adresser leurs dons via la plateforme www.lab.cap48.be/participant/equiquietude-2023.

L’objectif est de récolter, d’ici la clôture de la campagne le dimanche 4 juin, un montant de 6 100 €. Mieux vaut le savoir: à partir de 40 €, les donateurs recevront de CAP48 une attestation fiscale. "Si l’on atteint les 20% de l’enveloppe globale, l’argent nous reviendra mais ce serait bien que l’on puisse au moins arriver à 50% en vue d’acheter une première chaise roulante."

Si quand on parle de PMR, on pense logiquement aux aînés ou aux personnes handicapées mais ces fauteuils pourront tout aussi bien être utilisés par des enfants ou adultes temporairement freinés dans leurs déplacements suite à un petit accident.

"Beaucoup de gens pensent qu’être en relation avec un cheval implique de monter sur son dos. C’est une vision restrictive des choses car on apprend énormément en restant à côté. Par le contact avec l’animal, on arrive à retrouver du bien-être et à se recentrer sur le moment présent. Le cheval est un miroir qui nous renvoie vers certaines facettes, parfois oubliées, de nous-même ", ponctue notre interlocutrice.