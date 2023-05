Les travaux de revitalisation de la Grand-Place de Leuze sont (encore) repoussés, de 2024 à 2026

Par le biais d’une question écrite déposée par le député wallon Jean-Luc Crucke (Les Engagés), nous avons appris ce mercredi que les premiers coups de pelle n’interviendront pas en 2024. La rénovation de la Grand-Place de Leuze, propriété du SPW, attendra 2026. L’annonce a été faite par le ministre Écolo de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry.

Le Frasnois Jean-Luc Crucke a demandé des explications par rapport au retard pris dans ce dossier malgré les engagements précédents formulés par les autorités compétentes. Le parlementaire est ainsi revenu sur la genèse d’un projet qui semblait pourtant bien emmanché.

©Com

" En septembre 2022, en réponse à une interpellation de Mathilde Vandorpe (Les Engagés), le ministre avait indiqué que le permis avait été obtenu pour le réaménagement de la Grand-Place. Il parlait d’une réunion qui devait être programmée avant la fin 2022 et que le métré était en cours d’élaboration. Sa conclusion était qu’il n’y avait pas la moindre inquiétude à avoir (NDLR: pour un démarrage du chantier en 2024) par rapport à ce projet qui suivait les étapes nécessaires à sa réalisation.

Le dossier n’a pas du tout avancé en 2022

Six mois plus tard, force est de constater qu’il n’y a toujours eu aucune réunion formelle avec le SPW. Les autorités leuzoises s’étonnent d’ailleurs de ne pas voir arriver le cahier des charges. Où en est la procédure administrative ?"

Un état des lieux relatif à l’avancement du Plan mobilité et infrastructures pour tous 2020-2026 (PIMPT) a été présenté au gouvernement wallon en décembre dernier, précise le ministre Philippe Henry, avant de justifier le report du chantier de réfection de la N60 et du forum de Leuze.

"Ce bilan a permis de prendre connaissance du retard pris dans certaines études et la concrétisation des dossiers planifiés en 2020 et 2021 . La crise sanitaire, les difficultés de recrutement du SPW (département Mobilité infrastructures) et l’augmentation du coût des matériaux expliquent notamment ce retard. Les projets du PIMPT ont été reprogrammés afin de pouvoir continuer à respecter les cohortes et la trajectoire budgétaire de l’ensemble du Plan. Bien que certaines étapes du dossier aient déjà été réalisées, la priorité est donnée aux dossiers ayant pris du retard et dès lors, celui de Leuze n’a pas évolué en 2022."

Même si cela n’atténuera pas la déception, voire l’exaspération, de la population et de la Ville de Leuze (NDLR : le projet est entre les mains de la Région wallonne depuis 11 ans), Philippe Henry évoque les "nombreuses interventions réalisées sur le sol leuzois", dont la réhabilitation de la N7, la construction du RAVeL vers Frasnes-lez-Anvaing, les aménagements dédiés aux modes actifs…