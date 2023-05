Pompiers de Leuze : une foule d’animations durant 3 jours pour les 175 ans du service incendie

Photo d’illustration portes ouvertes pompiers de Leuze. ©ÉdA

Si depuis 1848, les évolutions (techniques et en termes d’effectifs) furent légion pour les pompiers, comme en 2015 lors de l’intégration à la zone de secours de Wallonie picarde, l’âme du service incendie ne s’est jamais perdue. On en veut pour preuve la mise en place, cette même année, de l’Amicale du poste de secours de Leuze, qui s’attelle notamment à l’organisation de ses traditionnelles portes ouvertes et festivités de la Sainte-Barbe.

L’équipe composée de 45 volontaires, sous le commandement du capitaine Éric Stasik, sera mise à l’honneur comme rarement (NDLR: elle le mérite bien vu son dévouement quotidien au service de la population) lors du long week-end de l’Ascension. Un copieux programme rythmera les trois jours de festivités, qui s’annoncent… enflammées.

©-Amicale poste de secours de Leuze

En prélude au concert du groupe de cover régional Zénith, le vendredi 19 mai à 21 h 30, une cérémonie protocolaire se tiendra en présence des autorités communales et de la clique des pompiers. Fred Bidule animera ensuite une soirée dansante, vers 23 h 30.

La journée de samedi sera plus spécifiquement dédiée aux familles: parcours pompiers pour enfants de 10 h à 17h ponctué par des épreuves de la Défense nationale, château gonflable, exposition de véhicules d’intervention et de secours actuels ainsi que des plus beaux ancêtres de ces dernières décennies…

Dès 10 h, les pompiers provenant de différentes casernes s’affronteront sur un parcours technique chronométré ; un exercice qui permettra au public d’admirer toute la technicité et l’efficacité de l’entraînement du personnel de secours.

Photo d’illustration portes ouvertes pompiers de Leuze. ©ÉdA

Moment très attendu, les hommes du feu leuzois, accompagnés pour l’occasion par la zone de police, se livreront à des simulations d’intervention toujours impressionnantes aux yeux des petits et grands (désincarcération d’un véhicule coincé sous un camion, incendie de bâtiment…).

Photo d’illustration portes ouvertes pompiers de Leuze. ©ÉdA

D’autres acteurs, tels que la Défense et les forces de l’ordre locales, seront présents avec des véhicules blindés, d’intervention tandis qu’un bus de prélèvement de sang sera ouvert par la Croix-Rouge.

La soirée du samedi 20 mai se ponctuera en musique avec, dès 19 h 30, un méga blind test (50 €, inscription par équipe de 8 joueurs à amicalepompiers.leuze@gmail.com) animé par Pascal Michel, avant le retour de Fred Bidule à 22 h 30.

Du dimanche, le bar sera ouvert à partir de 11 heures. En point d’orgue de la journée, un grand défilé des hommes du feu ainsi que des véhicules actuels et anciens s’engouffrera dans les rues du centre-ville. Trois formations musicales, à savoir la clique des pompiers de Leuze, les fanfares des pompiers de Tournai et de la police de Bruxelles, se mêleront au cortège, dont le départ sera donné sur le coup de 14 h.