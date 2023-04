Leuze: un premier Alzheimer café pour libérer la parole et briser la solitude

Pour briser le tabou et la solitude qui vont souvent de pair avec cette pathologie dégénérative, des Alzheimer cafés existent depuis 2003. Le réseau de la Ligue nationale continue de s’étoffer avec, le 24 avril dernier, l’ouverture d’un 74e Alzheimer café, à Leuze. Cette belle initiative émane du Conseil consultatif communal des aînés (CCCA), qui regroupe 11 citoyens de plus de 55 ans, avec le soutien du Plan de cohésion sociale.

"Le projet s’est imposé naturellement lors d’une réunion, il y a un an et demi. On connaît tous ou presque, dans son entourage ou ses connaissances, quelqu’un qui est atteint par la maladie. Pour les proches, ce n’est pas évident de savoir comment réagir…", soulignent Anny Doye et Marilou Visée.

Membres du CCCA, les deux Leuzoises ont suivi une formation, chapeautée par la Ligue Alzheimer, en vue d’animer les groupes de rencontres, des moments d’échanges privilégiés où l’accent est mis sur la convivialité.

La parole est libre et confidentielle

Marilou Visée est d’autant plus attachée à cette thématique qu’elle a vécue, durant 3 ans, un épisode douloureux dans sa famille. "Mon beau-père souffrait d’Alzheimer et j’ai vu son état se dégrader jusqu’au bout, à cause des complications découlant de la maladie ", confie-t-elle.

Les rendez-vous de l’Alzheimer café de Leuze se déroulent au rythme d’une réunion par mois, sans réservation chaque 4e lundi du mois de 14h à 16 h.

Les participants, qu’ils soient malades, aidants proches ou professionnels de la santé, trouveront au sein du local de la cohésion sociale (2e étage du centre d’affaires Dujardin, rue d’Ath) un cadre apaisant, propice à la discussion autour d’une boisson, de petites douceurs…

"C’est un lieu d’écoute et de partage où la parole est libre ; on peut se confier en abordant ses difficultés quotidiennes, poser des questions… L’un des règles d’or de l’Alzheimer café est la confidentialité des échanges autour de la maladie. Ces rencontres sont aussi importantes pour mettre du baume au cœur des personnes malades, en leur montrant qu’elles ne sont pas seules", assurent Anny Doye et Marilou Visée.

Infos: 0495/30.83.61 ; 0497/70.92.00