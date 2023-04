Sept cochons abandonnés sur un terrain d’airsoft, à Bliquy

Les animaux ont été jetés sans scrupule par-dessus la clôture du terrain et divaguent en ravageant les terres. Les équipes d’Animaux en Péril étaient toutefois dans une impasse, les sept cochons étaient en totale liberté dans un parc de plusieurs hectares.

Le propriétaire du lieu a donc construit un enclos provisoire pour habituer les cochons à y entrer et ainsi les capturer. C’est au moment du départ du lieu de la deuxième intervention du jour qu’Animaux en Péril a reçu l’appel du propriétaire du terrain d’airsoft: les cochons étaient enfermés dans l’enclos et devaient être pris en charge. Les équipes des associations Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby, Equi’Chance et Au Bonheur Animal se sont alors mises en route vers Bliquy pour récupérer les cochons abandonnés.

En arrivant sur les lieux, les soigneurs professionnels et bénévoles ont remercié l’homme pour sa bienveillance envers les animaux et placé les cochons un par un dans des cages de transport pour les conduire dans les vans des ASBL. Les cochons vietnamiens ont été répartis entre Animaux en Péril et Le Rêve d’Aby et ont été installés dans des boxes confortables et paillés, pour se remettre du stress engendré par cet abandon sauvage.

Tous les animaux sont maintenant en sécurité dans les différents refuges et recevront la visite des vétérinaires sans attendre. Les animaux non identifiés seront remis en ordre et les plus mal en point sont placés en quarantaine pour recevoir les meilleurs soins.

Les associations Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby et Equi’Chance remercient les agents de l’UBEA pour leur efficacité et leur aide précieuse ainsi que les agents de la police de Ghlin et le propriétaire du terrain d’airsoft pour son assistance.