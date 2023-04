Leuze: un repas aux saveurs africaines au profit d’écoliers du Burkina Faso

Près de 70 000 € investis depuis 2014

"Entre janvier 2014 et mars 2023, le comité a injecté plus de 69 000 € dans la réalisation de projets, principalement scolaires (construction d’une cuisine, d’un préau, remise en état des portiques de l’école Naba Waksé, financement d’une cantine scolaire, etc...). Depuis peu, nous procédons également, deux fois sur l’année, à la distribution de sacs de riz aux enfants parrainés, offerts sur place en présence des membres du comité de jumelage", explique sa présidente, Anny Doye.

Le comité Leuze-Ouagadougou a par ailleurs développé un système de parrainages d’enfants. À ce jour, une cinquantaine d’entre eux sont concernés. Son principe consiste à venir en aide à un enfant durant sa scolarité en versant un montant de 50 € pour les écoliers de primaire et 125 € pour les jeunes du secondaire. Ces montants couvrent notamment les frais scolaires, les fournitures et les soins de santé. Chaque année, un container rempli de colis en leur faveur est envoyé à Ouagadougou.

"Dans la mesure du possible, nous nous rendons chaque année sur place. On a pu constater que l’argent investi dans la capitale, surtout pour l’école Naba Waksé dans le quartier de Baskuy, avait été géré en bon père de famille", souligne Mme Doye.

Repas burkinabé (avec dessert et café): 18 €/adulte, 12 €/enfant de moins de 12 ans. Possibilité de commander un repas végétarien ou un plat à emporter. Réservations au 069 66 47 71 ; 0495 30 83 61.