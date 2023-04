Aujourd’hui, force est de constater que l’équipe de bibliothécaires n’a aucune perspective quant à la date du transfert des activités sous un meilleur toit.

Qu’est-ce qui coince du côté de la rue d’Ath ? Baptiste Leroy (Écolo) a récemment interpellé le collège pour qu’il fasse un petit point de la situation.

L’échevin libéral de la Culture a avancé deux problèmes, le principal ayant trait à la levée d’un bail emphytéotique. En effet, si le bâtiment Dujardin appartient toujours à la Régie communale autonome (RCA), il doit prochainement retourner dans le giron de la Ville de Leuze.

Des notaires débordés ou travaillant trop lentement?

"Ce dossier ainsi qu’un autre sont traités par des notaires différents. On doit reconnaître que les procédures avancent très lentement. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir relancé les deux notaires", déplore Willy Hourez.

Ce n’est pas la première fois que des dossiers traînent durant des mois, voire des années à cause de lenteurs administratives d’études notariales, fait remarquer le conseiller Baptiste Leroy.

"N’y a-t-il pas moyen de passer par une mise en demeure en leur imposant de respecter un délai pour la procédure ? On est ici face à un blocage."

Il est d’ores et déjà acquis que la bibliothèque communale dépliera ses cartons au rez-de-chaussée et au 1er étage du centre Dujardin, dans la partie centrale occupée par le Centre culturel et le Plan de cohésion sociale. "Le gros œuvre est achevé et il ne reste plus que les locaux à aménager", dit l’échevin de la Culture.

Très peu de candidats acquéreurs

Au regard de la vétusté de l’actuel bâtiment de la bibliothèque, qui mérite une rénovation en profondeur, son personnel attend avec impatience de bénéficier d’un outil à la hauteur de son dynamisme.

"La bâtisse est en bien mauvais état et sa dégradation s’est fameusement accélérée ces dernières années. Il y a encore des infiltrations d’eau. Les services techniques sont récemment intervenus en vue de sécuriser les collections. "

Depuis sa mise sur le marché, cette ancienne maison de maître du XVIIIe siècle suscite bien peu de convoitises… Le prix de départ avait été fixé à 250 000 euros. Les personnes ayant montré un intérêt et à avoir visité les lieux, ces trois dernières années, se comptent sur les doigts d’une main.

Il ne faut pas être devin pour en comprendre la raison. L’ampleur du chantier de remise en état de la propriété, qui ne manque pourtant pas de cachet, a de quoi refroidir les candidats acquéreurs.

"Les travaux à réaliser sont énormes et la conjoncture actuelle, avec la hausse du prix des matériaux, ne facilite pas les choses. Même s’il y a très peu d’amateurs pour l’instant, nous avons encore bon espoir de vendre le bâtiment avec une petite partie de terrain située à l’arrière", assure M. Hourez.