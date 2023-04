Mahymobiles: le projet de salle polyvalente sur le site du musée fait débat (photos)

C’est dans un ancien entrepôt de voitures anciennes que l’espace doit voir le jour. ©Com

Comment ? En réaffectant un entrepôt ayant hébergé une petite partie de la collection, au cœur du site, en une salle multifonctionnelle de 800 m2. Le projet, remanié à maintes reprises, a été présenté aux élus leuzois par le bureau d’architectes ORAES. "Cet espace polyvalent servira aussi bien pour des événements du musée que pour d’autres activités (communales ou privées) comme, par exemple, des concerts, des expos, un marché couvert … D’une capacité de 800 personnes, l’endroit comprendra un coin cuisine dédié aux traiteurs ", explique l’architecte Nicolas Opsomer.

Les aménagements prévoient la réfection de la toiture, incluant la pose de panneaux acoustiques, une isolation complète du bâtiment, la révision des installations techniques avec un système de chauffage radiant ou encore la création d’un parking dans la cour attenante.

Un budget de 1,5 million€

L’aspect brut des lieux sera conservé grâce au maintien des colonnes métalliques qui rappellent le passé industriel de cette ancienne entreprise textile.

À côté de cette salle, accessible à la location, tout un travail est mené en vue d’améliorer la visibilité de Mahymobiles. Cela se traduira par une nouvelle signalétique sur et autour du complexe, en attirant l’attention des navetteurs (NDLR: le musée borde la voie ferrée) et des automobilistes. L’investissement se chiffre à un peu plus de 1,5 million€, en grande partie couvert par un subside wallon (1,045 000€) alloué par le Commissariat général au Tourisme. Le projet en est au stade du dépôt de permis et du lancement du marché public, prévu le 17 avril.

Une nouvelle signalétique est prévue en vue d’accroître la (très faible) visibilité du musée. ©Bureau d’architectes ORAES

"Un projet démesuré qu’il faut abandonner"

Si aucun obstacle ne se pose, le chantier pourrait déjà démarrer en octobre 2023 pour s’étendre jusqu’en juin 2024. Le maïeur Lucien Rawart (MR) assure que la Ville disposera gratuitement de la future salle, dont elle sera à la fois propriétaire et gestionnaire. "Un accord a été trouvé avec la famille Mahy."

©Bureau d'architectes ORAES

Sans surprise, Écolo s’est opposé au projet, qu’il considère comme déraisonnable eu égard à la mauvaise santé des finances communales.

Les "Verts" s’étonnent de l’urgence du dossier (NDLR: le subside sera perdu si le projet n’est pas clôturé fin 2024), alors que l’enveloppe de la Région a été obtenue en… 2012. "On peut se demander si on a les moyens de réaliser cet investissement (500 000 € sur fonds propres) et quelle en est la nécessité, d’autant que la Ville a son lot d’infrastructures très coûteuses dignes des grandes villes, comme la LeuzArena, à faire fonctionner. On craint que ça devienne un gouffre financier", déclare Baptiste Leroy, en pointant le risque de dépassement de la facture finale (inflation, volatilité du coût des matériaux…). "Ce qui nous inquiète aussi, ce sont les frais énergétiques ainsi que les coûts d’entretien et d’utilisation de cette salle, qui a vocation à être louée. Quid de la rentabilité ? On n’a aucune projection chiffrée."

"Les performances énergétiques seront proches d’une nouvelle construction. Le chauffage radiant permettra d’éviter les gaspillages en ne chauffant l’espace que lorsqu’il sera occupé", précise le bureau ORAES.

"Une occasion en or"

©Bureau d’architectes ORAES

L’autre groupe d’opposition, le PS, a par la voix de Jérôme Brismée émis des doutes quant au fait que cet outil réponde à un besoin de la population. Le groupe s’est abstenu lors du vote.

Le bourgmestre a défendu le projet, qui profitera à la Commune et boostera l’attractivité du musée. "C’est une occasion à ne pas louper, avec un subside régional conséquent. "

©Bureau d'architectes ORAES

Pour l’échevin Nicolas Dumont, au-delà de l’opportunité de développer la politique touristique, il n’existe aucune salle ayant des caractéristiques similaires à Leuze. "Toute une série d’initiatives sont susceptibles de s’y implanter (activités du centre culturel, de mouvements de jeunesse…) La localisation est intéressante, à l’écart de la ville, avec un vaste parking, et où les nuisances seront moins problématiques."