Leuze : le Rock’n Trolls festival chérit les groupes du terroir

L’an dernier, pour les 20 ans de l’événement, quelque 2 500 spectateurs ont foulé la plaine du festival, sur le parking de la piscine de Leuze.

Soutenue par de nombreux acteurs, dont la brasserie Dubuisson et la Ville de Leuze, la 22e édition restera fidèle à l’ADN du festival, qui entend drainer un large public autour d’une programmation éclectique et familiale. "Notre ambition, c’est de pérenniser la manifestation tout en continuant de grandir et de s’inclure dans la vie associative et culturelle de Leuze et des environs (NDLR: la collaboration nouée avec le centre culturel de Belœil en témoigne)", assure Mehdi Pierart, coordinateur du Rock’n Trolls.

L’affiche du vendredi 7 avril sera 100% belge avec un fort accent régional et festif. Huit groupes viendront performer sur la scène rock dès 18 h 20 (le site sera accessible à 18 h).

On retrouvera, dans l’ordre, le groupe gaumais Neon Rust (rock alternatif), le Brass band mouscronnois des Tritons Futés, Skapils Burger (Quiévrain), les Tournaisiens d’Acapulca (funk, pop et rock) et en clôture le détonnant Brass band électro bruxellois Worship The Kick. Fanfare Toi-Même, du collège Notre-Dame de Tournai, viendra ambiancer les festivaliers en assurant les intermèdes entre les concerts.

La copieuse journée du samedi verra l’ouverture de 3 scènes, dont une nouvelle (Rastasquare/Elek’trolls) qui fera la part belle aux sons électroniques entre 20 h 30 et 0h30.

Un programme aussi kids friendly

Les jeunes organisateurs du Rock’n Trolls ont décidé de mettre à l’honneur toutes les palettes de rock, du rockabilly au punk en passant par le métal et le hardcore (ouverture des portes à 15 h 30).

Même les petits "rockeurs" seront choyés, comme ce fut déjà le cas en 2022, au travers d’une foule d’animations: concert "Le P’tit Bal des Animals" à 16 h, espace jeux avec château gonflable, initiation au skate et grimage. L’entrée sera gratuite pour les moins de 12 ans.

24 groupes pour 18 €: qui dit mieux ?

Pour le reste, des concerts à profusion feront danser le public massé sur le parking de la piscine: Sauna’coustic (région de Leuze), La Cimenterie (Antoing), DJ’s Grassmat et Leukos, Flynn, Namek, Piggy Riders, The WRS, Asile, Kraki’Kellys, This is not yours, Liminal Space (Tournai), OverOver, Rockin’and Drinkin Guys, les Suisses de Bak XIII ou Les Frères Chantier.

La tête d’affiche, programmée à 22 h 10, sera le groupe français Smash Hit Combo, qui distillera un cocktail explosif mêlant rock et rap.

Durant les deux jours, trois foodtrucks et un village associatif prendront place sur le site du festival. Vous pourrez aussi y dresser votre tente (gratuitement) sur l’aire de camping réservée par l’organisation.

Le pass 1 jour est fixé à 13 € et à 18 € pour les 2 jours.