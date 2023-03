Tribunal correctionnel: un agent de la prison de Leuze attaqué au couteau

"Je ne m’explique pas totalement les faits. Je ne visais personne en particulier. Durant la nuit, je voulais faire quelque chose. J’avais ruminé, mais pas réfléchi, pas préparé. Je regrette amèrement, dit le prévenu. À l’époque, j’avais stoppé mon traitement médicamenteux depuis un mois. J’avais consommé de la cocaïne avant les faits. Mon traitement ne me faisait plus de bien et je souhaitais voir un psychiatre mais j’attendais un rendez-vous pour pouvoir changer de traitement. Malgré mes demandes, j’étais sur liste d’attente depuis 8 mois."

Aujourd’hui, le prévenu se sent mieux et a changé de prison. Il purge une peine de 12 ans de prison pour d’autres faits. Il est décrit comme impulsif.

"Vous aviez déjà commis des faits graves sous l’emprise de la cocaïne", lui fait remarquer la présidente. "La coke, c’était comme une fuite pour moi."

L’avocat du chef d’équipe agressé en août 2021 a sollicité la désignation d’un médecin-expert. "Mon client reste très marqué."

Phobie et tremblements

C’est un homme brisé et qui n’arrive pas à se remettre qui s’est présenté à la barre pour se livrer. "Je ne connaissais pas ce détenu. J’ai vite compris que ce n’était pas quelque chose de personnel contre moi, mais ça m’a détruit. J’ai reçu une éducation stricte, dans le respect de la discipline. Depuis, j’ai essayé toutes les thérapies pour tenter de m’en sortir, mais je ne suis plus la même personne. J’ai une phobie de la foule, des difficultés de mémorisation, des tremblements. J’ai rompu avec ma compagne."

Tout en écoutant et en comprenant le désarroi de l’agent, la présidente lui demande s’il n’est pas trop exigeant avec lui-même. "Ne devez-vous pas baisser ce niveau d’exigence ? Ne restez pas une victime, ce n’est pas un statut permanent. On ne sait pas revenir en arrière, il faut rebondir", lui signifie-t-elle.

Le chef d’équipe précise que le prévenu était fâché ce jour-là. "Il avait été malade toute la nuit et personne n’était venu l’aider, disait-il. Je lui ai dit que j’allais arriver. Il était torse nu et avait un vêtement en main. Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’il m’attaque. Je ne savais pas qu’il avait ce couteau sur lui. Il m’a pris par-derrière, voulant sans doute s’en prendre au plus gradé. J’en veux surtout à celui qui lui a amené de la drogue en prison. Auparavant, ça ne se serait pas passé comme ça, mais avec la restriction au niveau des fouilles, on n’a plus le droit de faire notre travail. Maintenant, des détenus se retrouvent avec plus de 100 grammes de drogue sur eux."

L’autre agent a aussi témoigné. "La nuit, à présent, je vois les yeux de ce détenu et ceux de mon collègue attaqué."

Le ministère public explique que le prévenu s’était glissé dans un groupe de détenus qui n’était pas le sien et assure aussi que le drame a été évité. "Le prévenu lui a sauté dessus par-derrière et l’a attaqué au cou. La victime a eu une coupure à la gorge. Monsieur a déjà été condamné pour le même genre de faits. Je requiers 18 mois."

La défense n’a pas nié le lourd passé de son client. "Vous allez lui infliger de la prison ferme, mais dans vos motivations, je vous demande de mentionner la problématique psychiatrique pour qu’il soit enfin pris en main en prison. Même si mon client est responsable de ses actes, son état psychique est interpellant. Quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. Il doit être suivi. Il a une personnalité fragile, borderline."

Jugement le 25 avril.