"Ne nourrissez plus mes animaux" : le cri d’alarme d’un éleveur après la mort de 9 moutons en 3 ans (vidéo)

Au-delà des troubles, principalement digestifs, qu’ils provoquent, certains aliments comme le pain sont potentiellement fatals pour les chevaux, les canards, les oiseaux et autres moutons.

Adhémar Pottiez, un habitant de Leuze, en a encore fait l’amère expérience en perdant, en l’espace de quelques semaines, deux moutons de son troupeau. C’est dans un enclos de la rue des Fourches, non loin de la place de Pipaix, que l’éleveur amateur a constaté la mort, le 9 février dernier, d’un agneau d’un mois et demi puis, le 8 mars, d’une femelle âgée de 4 ans qui avait récemment mis bas.

Adhémar Pottiez, ici devant l’une de ses prairies à Pipaix, se sent impuissant. Malgré ses messages d’avertissement, l’hécatombe se poursuit dans son troupeau. ©EdA

"Rien ne laissait présager cette issue fatale car ils étaient en excellente santé. Lorsque j’ai fait cette triste découverte, les deux bêtes avaient le ventre extrêmement gonflé et du sang dans les narines, la bouche… Un signe qui ne trompe pas quant au fait qu’ils ont ingurgité de la nourriture inadaptée, comme du pain, des baguettes ou des restes de légumes déposés en grande quantité par des passants", explique Adhémar Pottiez.

Le Leuzois de 66 ans est d’autant plus désemparé que l’histoire se répète depuis 2020… "En trois ans, neuf de mes moutons, dont quatre rien qu’en 2022, ont perdu la vie dans des circonstances similaires. Ce qui m’attriste le plus, c’est la souffrance qu’ils ont dû endurer", soupire notre interlocuteur, qui loue toute une série de prairies dans l’entité de Leuze mais aussi à Gaurain et Baugnies pour sa trentaine de moutons.

"Je ne sais plus quoi faire pour que ces comportements cessent enfin. Il y a deux ans, des affichettes de sensibilisation ont été placées sur les grillages de mes enclos pour demander aux citoyens d’arrêter de nourrir les animaux. Mais ça ne suffit pas, hélas…"

Ce mouton de 4 ans n’a pas survécu à l’ingestion de restes alimentaires en grande quantité. ©EdA

Cet agneau n’était âgé que d’un an et demi. ©EdA

Les emballages abandonnés au pied des clôtures ne laissent planer aucun doute quant à la nature des aliments jetés par certains villageois. "Je suis régulièrement interpellé par des riverains ayant aperçu des passants s’approcher de l’enclos avec du pain, des baguettes entières ou des légumes verts."

S’il n’a pas porté plainte, Adhémar Pottiez se dit prêt à le faire s’il constate que son message et son cri d’alarme ne sont pas entendus par les récidivistes.

"Vouloir faire plaisir aux animaux, c’est une chose, mais si cela nuit à leur santé, alors autant s’abstenir… Pour les moutons, le régime alimentaire se compose essentiellement de betteraves, de carottes, de foin ou encore d’aliments spécialisés. Avec ce que je leur donne, ils ont à manger en suffisance ", ponctue cet ouvrier à la retraite, qui a officié durant une dizaine d’années au sein de la distillerie Gervin (Baugnies).