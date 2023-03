Leuze: une ancienne grange qui menace de s’effondrer en ville

Les services de police ont interpellé le bourgmestre de Leuze, Lucien Rawart, qui n’a eu d’autre choix que de prendre un arrêté afin de préserver la sécurité publique. "Je suis régulièrement amené à prendre ce type de mesures, comme sur la N7 où un bâtiment s’est écroulé et encore dernièrement à Grandmetz", précise-t-il.

©EdA

Depuis le début du mois de mars, la rue de l’Arbre à l’Écaille a été placée à sens unique, et ce jusqu’au 31 mars. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour du bâtiment problématique.

À l’exception des véhicules prioritaires, la circulation automobile a été interdite pour les usagers venant de l’Avenue de Loudun (N60), en direction de la rue des Alliés. La Ville de Leuze indique que le stationnement et l’arrêt des véhicules ne sont plus autorisés de part et d’autre de la voirie, à hauteur des travaux où la vitesse est temporairement limitée à 30 km/h.

Dans les prochaines semaines, une entreprise devrait procéder à la démolition de l’ancien bâtiment agricole, aux frais du propriétaire.