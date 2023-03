Leuze: des temps de parole plus limités au conseil communal qui font réagir l’opposition

"Plus de questions spontanées"

L’une des modifications les plus discutées au sein de l’hémicycle prévoit que toute question, orale ou d’actualité, soit envoyée par écrit 48 heures avant le conseil communal.

"La demande est logique pour permettre à l’administration et au directeur général de se pencher sur la question et de la traiter de la meilleure manière possible. Là où il faut être vigilant, c’est que les citoyens aient un certain retour par rapport à leurs interpellations que l’on relaie au conseil communal", souligne Christian Ducattillon, chef de file de la minorité socialiste.

L’autre parti d’opposition, Écolo, ne souscrit lui pas du tout à cette nouvelle disposition qu’il interprète comme "une limitation du droit de poser des questions au bourgmestre et aux échevins ".

"Nous ne voyons pas l’intérêt pour des questions d’actualité de les transmettre par écrit deux jours à l’avance. Dans un certain nombre de cas, ce n’est pas possible puisque par définition, ce type de question peut émerger à tout moment, parfois juste avant la date du conseil. Cette règle est, certes, en vigueur dans beaucoup de communes mais nous pensons faire un usage raisonnable de notre capacité à interroger la majorité", soutient le conseiller Baptiste Leroy, avant de nuancer quelque peu son propos.

"Cela ne nous pose évidemment aucun problème d’envoyer certaines demandes (moins urgentes) par écrit lorsque celles-ci requièrent une analyse pointue, une réponse chiffrée… On mesure bien la nécessité de laisser du temps aux services afin de préparer les réponses. "

Deux minutes au lieu de dix

Autre évolution, les interventions des conseillers seront réduites à 2 minutes au lieu de 10 minutes, ce qui fait aussi tiquer le groupe Écolo.

"Cette restriction n’a pas non plus lieu d’être sauf à restreindre l’accès à la parole. On peut comprendre que ce genre de mesure soit adopté en vue de garantir la sérénité des débats si l’on assiste, systématiquement, à des interventions trop nombreuses, trop longues ou hors propos. Mais à Leuze, les séances se sont toujours déroulées de manière cordiale, avec des prises de parole mesurées et justifiées de l’opposition", assure M. Leroy.

Des règles moins strictes que dans d’autres entités

Le bourgmestre Lucien Rawart (MR) insiste sur le fait que ces modifications du règlement se calquent sur le modèle, appliqué par d’autres pouvoirs publics, et suggéré par l’Union des Villes et Communes. "Si l’on avait voulu vous brider, on s’y serait pris autrement. Deux minutes, cela nous paraît suffisant pour développer son propos. Si le temps imparti est un peu dépassé, on n’ergotera pas là-dessus ", déclare-t-il.

Les amendements apportés sont loin d’être excessifs, appuie l’échevin Idées Nicolas Dumont, qui estime que le cadre imposé est rempli de bon sens. "Dans d’autres communes, on n’autorise qu’une seule interpellation, minutée (!), par élu et qui doit être adressée par écrit une semaine à l’avance. Ici, on ne sollicite pas le dépôt de l’intervention complète 48 h avant le conseil mais juste une explication de l’énoncé. Je n’ai vraiment pas le sentiment qu’on bâillonne les partis de l’opposition. Il me semble évident qu’en cas de fait d’actualité brûlant, on pourra l’évoquer au conseil sans devoir en faire la demande par écrit."

Sous réserve de la prise en considération des réflexions émises en séance, le PS a rejoint la majorité MR-Idées en validant le projet de modernisation du ROI. Écolo s’est en revanche prononcé défavorablement.