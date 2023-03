DéFI Leuze rejoint les rangs du groupe Idées pour les élections communales de 2024

Géry Baele s’engagera sur la liste Idées en 2024, "mais en gardant l’étiquette DéFI." ©EdA

À l’approche de l’échéance de 2024, les membres de la section locale ont étudié la meilleure façon d’influencer la politique locale. " Pour avoir suivi et analysé les débats du conseil communal, il nous a semblé pertinent de déterminer quels partis, ayant comme nous une valeur démocratique et attachés au service de la population ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de vie, étaient les plus proches de DéFI", explique le Leuzois Géry Baele.

Très rapidement, des rapprochements se sont opérés avec Idées, qui forme avec le MR une coalition à la tête de la Commune. Les discussions ont débouché sur la décision de rallier les rangs du groupe Idées, conduit en 2018 par le bourgmestre sortant Christian Brotcorne, dans la perspective du scrutin de 2024.

"Au sein de la section locale de DéFI, nous n’étions plus assez nombreux pour relancer une liste, même partielle. Nous avons pas mal d’accointances avec les représentants d’Idées. La convergence des points de vue sur un grand nombre de défis qui attendent la commune de Leuze a abouti à la conclusion qu’il fallait unir nos forces. Les candidats DéFI figureront donc en 2024 sur la liste Idées dont la capacité de rassembler les bonnes volontés en vue d’agir positivement est une réalité depuis sa création ", soutient M. Baele, une figure bien connue de l’ASBL Navetteurs.be dont il fut le président avant d’endosser la casquette de porte-parole.

Reste à savoir si cette adhésion au parti Idées, qui avait perdu 2 sièges il y a un peu plus de 4 ans après son exceptionnelle percée de 2012 (10 sièges), lui sera bénéfique pour se stabiliser voire rebondir dans les suffrages.