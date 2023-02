La "vieille" piscine de Leuze retapée, pour une réouverture en juin ?

Le temps d’exécuter son indispensable réhabilitation, le site a été fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Initialement vouée à disparaître au profit d’un centre aquatique dernier cri, la vieille structure sera finalement maintenue en vie.

Des réparations estimées à 100 000 €

La flambée des prix des matériaux et la spirale inflationniste ont, pour rappel, eu raison du projet de nouvelle piscine, dont le surcoût avait été évalué "au bas mot" à 2 millions d’euros.

La Régie communale autonome, gestionnaire de l’outil fréquenté en majeure partie par les écoles, a procédé à la désignation de l’entreprise chargée des travaux de réparation, pour un montant d’environ 100 000 €.

La société en question, originaire de Liège, vient d’entamer un chantier d’envergure de rénovation des bétons intérieurs. En théorie, les travaux devraient s’étaler sur trois mois avant de pouvoir envisager la réouverture du bassin, au plus tôt en juin.

" Le chantier comporte deux volets, à savoir la démolition et la réfection des bétons qui pourraient être achevées en avril. Cela permettra de garantir la stabilité de l’édifice pour au minimum dix ans. Il s’agira ensuite de remettre en exploitation la piscine, en y réinjectant l’eau nécessaire et en effectuant les analyses indispensables afin de s’assurer, notamment, qu’il n’y a pas de traces de légionelle.

Le marché public prévoit en outre le remplacement de certaines pièces, comme la pompe et le surpresseur ", détaille Nicolas Dumont, le président de la Régie communale autonome (RCA).

Éviter le pire…

Les opérations entreprises actuellement au sein de la piscine de Leuze étaient d’une urgence absolue pour ne pas risquer des désagréments bien plus fâcheux. " Les parois du bassin de natation sont en bon état mais ce sont surtout les bétons situés tout autour, du côté des douches ou du local technique, qu’il faut réhabiliter, nous dit M. Dumont.

Ces bétons, qui datent de 1974, ont été attaqués par la corrosion liée au temps, à l’humidité et à l’environnement acide dans lequel ils se trouvent avec le chlore. Si nous n’étions pas intervenus, les conséquences auraient pu être catastrophiques car le risque était réel que le bassin bouge. Auquel cas on n’aurait eu d’autre choix que de fermer définitivement l’infrastructure", affirme le président de la RCA, un organe qui, en plus de la piscine, s’occupe de la gestion quotidienne du complexe sportif LeuzArena et du centre d’affaires Dujardin.