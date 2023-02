"Nous attendons une centaine de participants, indique Bruno Wasmes, secrétaire. A Pipaix, on joue avec de grosses cholettes en bois, comme à Chièvres. Notre crossage a presque 30 ans. Au départ, nous avons commencé à quatre au café de la Poste et au fil du temps, le crossage a pris de l’ampleur. Des buvettes sont venues s’ajouter et l’événement a grandi. Notre crossage est plutôt familial. Les groupes sont constitués d’amis ou de membres d’une même famille et tout se passe dans la bonne humeur. C’est le maître mot. Les déguisements sont également les bienvenus."

Le crossage de Pipaix aura lieu de 11 h à 18 h. "Le point de rendez-vous, c’est la salle de l’Ecourché au centre du village. Pour le reste, il y aura huit stands, la plupart du temps au niveau de maisons de particuliers. Nous travaillons aussi avec la Brasserie à vapeur."

Les inscriptions pourront se faire entre 11 h et 13h. "Seule la circulation locale sera permise", précise Bruno Wasmes.