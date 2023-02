Ouverture d’un Kruidvat à Leuze ? La Région refuse la demande de permis

C’est à l’entrée de la zone d’activité mixte (commerces et PME) que l’implantation d’un Kruidvat est envisagée, au sein de l’ancienne cellule occupée par Blokker et, dernièrement, par une boutique de vêtements (Outlet Agora).

Selon le demandeur, son ouverture serait susceptible d’attirer quelque 75 000 visiteurs par an. Dans son arrêté d’une quinzaine de pages, le fonctionnaire du SPW ne manque pas d’arguments pour justifier le refus du permis.

Des commerces ouverts sans autorisation…

Il épingle notamment, en préambule, que toute une série de commerces sont venus s’implanter sans autorisation socio-économique autour du magasin Hubo. Un permis de régularisation avait par la suite été accordé (Zeeman, magasin de pièces automobiles…).

"Le magasin Blokker n’a jamais obtenu de permis d’implantation commerciale et était donc ouvert en totale irrégularité, pointe-t-il. L’argument selon lequel l’arrivée de Kruidvat aura un faible impact vu qu’il s’agit d’un simple remplacement d’une enseigne par une autre est erroné. "

De plus, le projet ne respecte pas le Schéma régional de développement communal, "dont les recommandations pour ce type de nodule sont de maintenir un rôle de soutien en garantissant la complémentarité avec le centre urbain. Ce qui n’est pas le cas…"

Pour la Région wallonne, ce genre d’enseigne devrait se situer en ville afin de permettre un approvisionnement de proximité. "La partie achat de biens de type semi-courant léger du projet présente une rupture d’équilibre significative avec les autres fonctions de l’environnement urbain . Il n’est pas opportun d’installer de l’équipement de la personne en périphérie", soutient encore le fonctionnaire.

La Commune de Leuze s’était en revanche prononcée favorablement à la venue de la chaîne belgo-néerlandaise, spécialisée dans les produits de beauté, de soins, pour bébés…

"On doit absolument éviter d’avoir des cellules à l’abandon, de surcroît à cet endroit. L’ouverture d’un Kruidvat ne serait pas perturbante vis-à-vis des commerces existants du centre. Il s’agit d’un chaînon manquant car hormis dans les supermarchés, on ne retrouve plus vraiment ce type de produits à Leuze", avait défendu le bourgmestre Lucien Rawart.

Un recours introduit

L’Observatoire du commerce avait rendu en septembre 2022 un avis négatif assez similaire à celui du SPW. Cet organe exerçant un rôle consultatif avait par ailleurs fustigé la qualité et la durabilité de l’emploi, sachant que le futur commerce n’emploiera que quatre personnes à temps partiel, pour un seul temps plein. La partie n’est pas définitivement jouée puisque la S.A Ascencio a introduit un recours avec l’espoir d’obtenir gain de cause. La société a toutefois reçu le feu vert en vue de la mise en conformité du magasin Zeeman.