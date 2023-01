Leuze : plus question d’accéder au chemin du Vieux Pont par le carrefour de Lutosa (N7)

Une mobilité plus apaisée, c’est le principal enseignement qui ressort des tests réalisés depuis plus d’un an dans le quartier du Vieux Pont. Sur cette voirie qui constitue un axe de pénétration important vers le centre-ville de Leuze, il était temps d’agir en vue de réduire la pression automobile, très soutenue aux heures d’entrée et de sortie des classes (NDLR: le Centre éducatif Saint-Pierre compte quelque 1 600 élèves).