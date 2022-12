Pourtant, de l’extérieur, à part des fenêtres noircies, rien ne laissait présager qu’un feu s’était déclaré dans l’appartement. Aucune fumée ni flamme. "Dans un premier temps, nous sommes appelés pour une ouverture de porte en raison d’une odeur de gaz, explique le capitaine Issam Joudar qui dirigeait les opérations. Mais, à la vue des fenêtres noircies, tout laissait présager que nous étions bel et bien face à un incendie et nous avons dès lors sollicité des renforts." Une ambulance, un véhicule de transport de matériel, une auto-échelle, une citerne, une autopompe et un véhicule de commandement, en provenance de Leuze et de Rebaix, sont dépêchés sur place.

Le feu éteint de lui-même

Les pompiers sont ensuite entrés, avec toutes les précautions possibles, dans l’habitation, et ont trouvé dans la cuisine, l’occupant des lieux, sans vie. Il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour le sauver. "Le feu, d’origine accidentelle, a pris dans la cuisine, ajoute le capitaine Joudar. À notre arrivée, il était complètement éteint sans doute par manque d’oxygène. Face à des bâtiments bien isolés, il arrive en effet que le feu ne soit plus alimenté en oxygène et s’éteigne de lui-même. Le début de l’incendie peut remonter à plusieurs heures ou plusieurs jours. " Les dégâts dans la cuisine sont importants. Aucune fuite de gaz n’a, par contre, été constatée.

La police de la zone de Leuze-Belœil est également intervenue sur les lieux de ce dramatique incendie.

Aux proches et à la famille de la victime, notre journal présente ses condoléances.