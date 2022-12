Un bâtiment abandonné s’effondre sur la N7, à Chapelle-à-Wattines (photos-vidéos)

Effondrement d’un bâtiment sur la N7 à Chapelle-à-Wattines ©ÉdA

Il s’agissait d’un bâtiment, dans un état assez critique, envahi par la végétation et laissé à l’abandon depuis de nombreuses années. Son propriétaire y envisageait un projet immobilier, mais qui n’a pu se concrétiser…

Si une grande partie de la toiture et de la façade se retrouvait déjà au sol, les parties restantes du bâtiment ont été jugées particulièrement instables par les services de secours. "Si on tente de déblayer et si on touche ce qui est déjà tombé, on risque de faire tomber tout ce qui reste… C’est trop dangereux pour dire de laisser le bâtiment en l’état !", explique le lieutenant Ratte.

Par mesure de sécurité et pour éviter un suraccident, sa démolition complète était préconisée. "Nous avons pris contact avec le propriétaire qui a pris les dispositions pour prendre en charge le chantier de démolition et pour faire intervenir une société, dès ce mercredi après-midi, annonce le bourgmestre de Leuze-en-Hainaut, Lucien Rawart. Tout est bien qui finit bien et tout devrait rapidement rentrer dans l’ordre."

En attendant la démolition du bâtiment, et par mesure de sécurité, la circulation reste limitée à une seule bande, en sens alterné, à hauteur de l’incident. Le SPW a ainsi pris le relais des policiers et des pompiers de Leuze pour encadrer la circulation et gérer le flux de véhicules.