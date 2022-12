Quid des emplois et services menacés au CPAS de Leuze ? « Aucune nouvelle mesure n’a été budgétée »

Dans le cadre de l’adhésion de la Commune de Leuze au plan Oxygène, le CRAC exige pour rappel des efforts considérables. Pour le CPAS et la Ville, en grande souffrance financière, le trou à renflouer est abyssal. C’est surtout sur les épaules des gestionnaires du centre d’action sociale que repose la pression la plus forte ; le plan d’actions prévoit des économies d’environ 1,5 million€.

Quelles mesures en 2023 ?

Les menaces sur l’emploi sont bien réelles, et les pistes envisagées sont légion: fermeture du service de taxi social, de la boutique à retouches, réduction du nombre de lits de la maison de repos, suppression de 7 places non subsidiées en crèche…

"Nous avons discuté du sujet au conseil de l’action sociale mais aucune mesure n’a été budgétée. Cela doit faire l’objet d’une concertation avec la Ville, et de négociations syndicales qui devraient avoir lieu le mois prochain, affirme Béatrice Fontaine. Dans l’éventualité où l’on serait amené à supprimer des services, nous veillerons à ce qu’il y ait le moins possible de pertes d’emplois en affec tant par exemple des membres du personnel à d’autres tâches."

Des dépenses de fonctionnement bloquées

La mandataire libérale rappelle que des contrats à durée déterminée (CDD) n’ont pas été reconduits, "ce qui constitue une fameuse économie".

"Notre budget prévisionnel 2023 est à l’équilibre à 16,4 millions€ et comprend l’indexation des salaires, la prime de fin d’année pour le personnel normé du home, les dotations communales ou encore l’intégralité de la cotisation de responsabilisation 2023 (pensions des agents contractuels). Il a été réalisé comme si l’on poursuivait avec les services existants . Hormis les CDD non renouvelés, les départs non remplacés et le blocage des dépenses de fonctionnement, le budget n’intègre pas les mesures d’économie qui devront être mises en place en vue du plan Oxygène ", explique Mme Fontaine.

Facture énergétique: + 150% pour le gaz

Le gel des frais de fonctionnement du CPAS ne s’applique évidemment pas aux dépenses énergétiques, qui explosent: une hausse de 150% est projetée pour le gaz, de 100% pour le carburant et de 50% pour l’électricité.

Si la dotation communale a été quelque peu rabotée (2,6 millions€, contre 3,5 millions€ au budget initial 2022), il convient de nuancer les choses puisque le CPAS bénéficiera, en parallèle, d’une perfusion dans le cadre du plan Oxygène de la Région. "Cette nouvelle dotation communale, de 1,3 million €, nous servira à couvrir la charge importante liée à la cotisation de responsabilisation. "

Le home affiche presque complet

Le tableau n’est pas totalement noir si l’on en juge par le taux d’occupation (97% au lieu de 88% il y a un an) du home Destrebecq. Une situation qui induira de nouvelles rentrées d’argent (interventions des résidents et de l’Inami) bienvenues pour le CPAS, vu le déficit engendré par la maison de repos.

Les frais de personnel sont par ailleurs maîtrisés, même s’ils atteignent 10,6 millions€ (+ 1,6 million€). L’explication ? La cotisation de responsabilisation est reprise dans cette enveloppe.

L’aide sociale, estimée à 2,3 millions€, enregistre en revanche une forte hausse causée par les impacts de la crise ukrainienne, les indexations de salaires successives ou la croissance du nombre de bénéficiaires du RIS.