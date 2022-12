Leuze: les cavurnes font leur entrée au cimetière

Un espace a été spécifiquement dédié à la mise en place de trente cavurnes. Ces petits caveaux pouvant accueillir une ou plusieurs urnes funéraires correspondent à un réel besoin au vu de l’augmentation constante du nombre de crémations. Plus de 60% de la population belge privilégie aujourd’hui ce type de funérailles.

"Avant même que les travaux relatifs au placement des cavurnes ne soient terminés dans le cimetière de Leuze-ville, des citoyens s’étaient déjà manifestés auprès de notre service gestion du patrimoine funéraire. La demande est plus importante en ville mais les mœurs évoluent dans les villages, où les habitants sont de plus en plus nombreux à faire le choix de l’incinération", affirme l’échevine compétente, Mélanie Lepape (Idées).

À la suite de ces nouveaux aménagements, la Commune a procédé à l’adaptation de son règlement cimetières, votée à l’unanimité par les élus lors du dernier conseil.

Des espaces plus personnalisés que les columbariums

Quels avantages présentent les cavurnes par rapport aux autres modes d’inhumations ? "C’est une sorte de compromis entre le columbarium, une structure à plusieurs étages, et la tombe classique, souligne Mme Lepape. Les cavurnes permettent aux familles de se recueillir devant des espaces plus personnalisés, intimes et offrant davantage de place pour le dépôt de fleurs en comparaison avec les columbariums."

Comme un peu partout, certains lieux de recueillement leuzois, comme celui de Gallaix, sont arrivés à saturation et il n’y a pas toujours de possibilité d’extension. À cet effet, les cavurnes offrent un gain d’espace non négligeable.

Équiper l’ensemble des cimetières

Ces monuments enterrés contenant les cendres des défunts ont également été développés dans les villages. Les cimetières de Blicquy, Chapelle-à-Wattines, Pipaix, Willaupuis et Tourpes ont ainsi été dotés de quelques cavurnes dernièrement. "L’objectif à court terme est d’équiper tous les cimetières de l’entité de ces dispositifs ", précise l’échevine.

Quel que soit le mode de sépultures privilégié (concession en pleine terre, avec citerne, columbarium ou cavurne), le prix est identique, à savoir 400 € pour les Leuzois et 800 € pour les citoyens extérieurs à l’entité.