Biogaz: la plus grande usine de Wallonie ne sortira pas de terre avant fin 2023 dans le zoning de Leuze

L’infrastructure sera équipée de 6 digesteurs alimentés par 135 000 tonnes de déchets par an. ©Sibiom

Sur le terrain pourtant, pas la moindre trace d’engins de chantier sur les 4,5 hectares dédicacés à cette future unité de production de biogaz. Est-ce à dire que le projet est enterré ? Pas du tout puisque le promoteur a sollicité et obtenu une prolongation, pour 5 ans, de son permis.

Si les études techniques, le choix des fournisseurs ou le process industriel ont été finalisés, ce délai supplémentaire permettra au promoteur d’affiner son travail par rapport au traitement des digestats.

Ce travail s’appuie sur la réorientation majeure du projet décidée, après l’octroi du permis, par Sibiom, une société regroupant 4 acteurs publics et privés: les intercommunales Ideta et Ceneo ainsi qu’Engie et Dufour.

Des sous-produits agroalimentaires plutôt que des cultures agricoles

©Sibiom

S’il était initialement prévu d’alimenter la centrale de biométhanisation à partir de cultures énergétiques (maïs, betteraves), le modèle a évolué pour privilégier les intrants du secteur agroalimentaire local.

" Nous avons tenu compte des remarques et critiques formulées par la Région et les acteurs du territoire quant à la transformation de matières premières issues exclusivement des terres agricoles (NDLR: leur vocation est avant tout nourricière), explique Olivier Bontems, directeur des secteurs énergie et solutions durables à Ideta. Avec la refonte du projet, les installations fonctionneront sur une base de 85% de sous-produits des industries agroalimentaires (pelures de pommes de terre, levures, drêches de brasseries…), tandis que les 15% restants proviendront de cultures principales dédiées. "

Un temps controversée aussi pour son "gigantisme", l’usine leuzoise a été redimensionnée avec une capacité de production divisée par deux (135 000 tonnes par an).

La problématique des digestats à régler

Des études sont actuellement menées afin de trouver la technologie la plus efficiente en vue de réduire le volume de digestats susceptibles d’être utilisés comme fertilisant pour les champs. Pourquoi ?

"Nous avons perdu notre lien avec les agriculteurs qui étaient au départ nos partenaires principaux, aussi bien pour la livraison des matières premières que la récupération des résidus issus de la biométhanisation (digestats). Le projet étant désormais centré sur les entreprises agroalimentaires locales, on a fatalement plus de difficulté à trouver des exploitants intéressés pour répandre ce type d’engrais sur leurs terres. Cela demande une adaptation du secteur qui a plus souvent recours au fumier ou au lisier", nous dit M. Bontems.

Olivier Bontems, le responsable des secteurs énergie et solutions durables à Ideta, a accepté de faire le point sur ce projet titanesque, initié voici près de 10 ans. ©-Eda

Théoriquement, 5 000 hectares de surfaces agricoles sont nécessaires mais la volonté de Sibiom est d’asseoir la durabilité du projet en se limitant à un rayon de 25 km autour du futur site.

"À l’heure actuelle, on devrait aller jusqu’à une distance de 50 km, ce qui ne correspond pas à notre philosophie. Nous désirons diminuer la masse de digestats provenant de la production de biométhane, de façon à réduire la superficie des zones d’épandage dont on a besoin et les coûts de transport. On espère arrêter notre choix de technologie pour le printemps 2023 ", précise le responsable d’Ideta.

Et la viabilité financière ?

Devant une centrale de cette envergure, dont l’investissement se chiffre à plus de 30 millions€, la question de sa viabilité mérite d’être posée. Un mécanisme de soutien financier apparaît indispensable.

"Il est clair que sans des soutiens publics, aucun projet renouvelable ne peut se réaliser. À ce titre, nous travaillons sur une collaboration avec les industries afin qu’elles puissent bénéficier du gaz vert généré par l’unité Sibiom. Ce gaz servirait à couvrir une partie de leur consommation énergétique. "

Outre la demande de certificats verts qui sera présentée au Comité de la biomasse wallon, les promoteurs espèrent s’inscrire dans le système ETS (Emission Trading System). "Cette directive européenne, qui doit encore être transposée dans le droit wallon, est primordiale pour la valorisation des garanties d’origine du biométhane. On a besoin de ce support visant à favoriser les unités locales de production de gaz renouvelable", assure Olivier Bontems.