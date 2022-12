Une piste cyclable à travers champs pour relier le village de Pipaix au centre de Leuze

Les autorités communales ont répondu à l’appel à projets PIWACY (Plan d’investissement Wallonie cyclable) en priorisant deux chantiers: l’amélioration de la jonction au niveau de la piscine (entre l’Avenue de Loudun et le RAVeL) ainsi que la création d’une piste cyclable bidirectionnelle à la rue de Mortagne (Pipaix).

Ce dernier aménagement sera sécurisant pour les usagers puisqu’il sera séparé de la voirie empruntée, parfois à vive allure, par les automobilistes. Pipaix, le plus grand village de l’entité leuzoise, sera ainsi connecté au centre urbain via ce cheminement cyclable en direction de l’Avenue de la Libération. Une procédure d’expropriation des terrains concernés sera mise en œuvre.

"Le marché sera scindé en deux lots: la construction de la piste cyclable pour un montant de 589 000 € et une autre partie qui concerne l’engazonnement, les plantations, la pose de mobilier urbain et de la signalisation pour un coût de 103 000 €", détaille l’échevin de la Mobilité Nicolas Dumont.

L’investissement sera couvert par un subside de 300 000 € obtenu par la Ville de Leuze. Lors du dernier conseil communal, les élus ont approuvé à l’unanimité les conditions et modes de passation du marché. Le groupe Écolo a félicité le collège communal pour l’avancée de ce dossier. "On se réjouit que le projet aboutisse et puisse être rapidement mis en œuvre", a commenté Baptiste Leroy.